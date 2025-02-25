От «Демилитаризации России» до «Никакой войны!» В Сейме прошли дебаты по вопросу отправки солдат в Украину

Но уже тут все пошло не совсем по плану в вопросе единодушия в голосовании. Конечно, резолюцию приняли - за нее в итоге проголосовало 82 депутата, но все депутаты партии «Стабильности!» проголосовали против антироссийской резолюции. Лидер партии Алексей Росликов на трибуне призвал не мешать мирным переговорам Трампа и Путина и "перестать везде совать свой нос": "Ситуация меняется так быстро, что надо просто выждать и посмотреть, что будет". Росликов отметил, что Латвия в данный момент не участвует ни в каких переговорах.

В свою очередь депутат от "Национального объединения" Янис Домбрава заявил, что хотел бы видеть мир, при котором Россия будет демилитаризована, а его коллега по партии Инара Мурниеце подчеркнула, что необходимо работать над укреплением НАТО и что другие страны также должны тратить на оборону более 2% своего ВВП. Ранее сообщалось, что в 2025 году оборонный бюджет Латвии составит 3,45% от ВВП, или 1,56 млрд евро. В следующем году его планируют увеличить до 4% от ВВП, а в последующие годы стремиться к 5% от ВВП.

Помимо этого в стенах Парламента заговорили о возможном присутствие военных Латвии в Украине. В каком формате и составе? Пока не уточняется. Однако если такое решение будет принято, то Сейм должен будет дать свое разрешение. В этом вопросе «Стабильности!» не сменили свою риторику и выступили против такого решения, подчеркивает Алексей Росликов. "Занимаемся Латвией. Думаем о безопасности Латвии и в международные процессы, на которые, к сожалению, никак повлиять не можем, просто не лезем. Это было бы очень правильно и ответственно перед нашими жителями, которые уж точно не хотят никакой войны," - заявил политик, комментируя возможность отправки латвийской армии в Украину.

Отвечая на вопрос о позиции Латвии по этому вопросу, президент Эдгар Ринкевич заявил, что прежде всего должна быть ясность относительно того, как будут усилены безопасность и обороноспособность Латвии в случае отправки солдат. Второй важный вопрос — на каких условиях солдаты будут находиться в Украине. «Если не будет гарантий статьи 5 [НАТО] или чего-то эквивалентного, подвергающего наших солдат риску, — даже если в случае, если кто-то нападет на украинских солдат, нам придется пойти на помощь, и мы не получим достаточной поддержки, — это спорные вопросы», — сказал Ринкевич.

Статья 5 Устава НАТО гарантирует принцип коллективной обороны государств-членов в случае нападения. Президент признал, что у него «есть стойкое ощущение, что в настоящее время мы находимся в несколько теоретической ситуации».

В то же время стратегический совет командующего Национальными вооружёнными силами (НВС) генерал-майора Каспара Пуданса заключается в том, что латвийские военные не должны участвовать в миссии в Украине, если это означало бы занятие позиции между украинскими и российскими силами.

Пуданс также подчеркнул, что если будет поставлена такая задача, латвийские военные будут готовы её выполнить. Однако, как показывает предыдущий опыт участия в международных операциях, для понимания того, какие подразделения отправлять, необходимо чёткое определение целей миссии.

При этом Пудан отметил, что его стратегический совет: «не заниматься миротворчеством, возможно, в качестве посредников между украинской и российской сторонами, поскольку для наших солдат было бы неприемлемо, если бы мы стояли между украинскими солдатами и их оккупированными территориями».

Пока эти вопросы не определены, и только когда будут чёткие задачи, НВС сможет оценить масштабы миссии, необходимое оборудование и другие детали.