От чего откажутся аэропорты: курилки, стойки регистрации и ещё целый список

В качестве экспертов выступают профессор Джеффри Прайс — бывший заместитель директора по безопасности Международного аэропорта Денвера и автор книги «Практическая авиационная безопасность» (Practical Aviation Security) и Кен Айболд — заместитель директора Международного аэропорта Пенсаколы, член Американской ассоциации руководителей аэропортов.

Уже сейчас многие детали прошлого остались в прошлом. Аэропорты не стоят на месте: сегодня они меняются быстрее, чем когда-либо.

Давайте взглянем на то, что уже исчезло — или вскоре исчезнет — из аэропортов.

Бумажные билеты и посадочные талоны

Смартфоны кардинально изменили процесс перелётов. Мобильная регистрация и посадочные талоны в цифровых кошельках вытесняют бумажные аналоги.

Хотя некоторые всё ещё иногда распечатывают билет на случай перебоев со связью или разрядки телефона, эти листки всё чаще превращаются в закладки — и привычка брать их с собой исчезает.

Стойки регистрации с полным спектром услуг



На традиционной стойке регистрации семьи порой оформляют целый склад вещей, а другие пассажиры взвешивают собаку в огромной клетке и т. д. Тем временем десятки людей проходят регистрацию за считанные минуты через киоски самообслуживания.

Раньше они казались неудобными, теперь — это быстрее и эффективнее. Всё больше авиакомпаний отказывается от обычных стоек регистрации.

Бумажные таможенные формы

Помните бланки, которые раздавали на таможне? Без ручки было не обойтись. Сейчас — автоматизированные киоски паспортного контроля, мобильные декларации и программы вроде Global Entry позволяют сдать декларацию в электронном виде.

Бумажные формы ещё встречаются, но становятся редкостью.

Медленные контрольно-пропускные пункты

Очереди на досмотр становятся короче — благодаря росту программ вроде TSA PreCheck. Пассажиры проходят досмотр быстрее, не снимая обувь и не доставая жидкости или ноутбук из багажа.

Современные технологии, такие как компьютерная томография, обеспечивают более точное и быстрое сканирование. Также на смену «будкам» приходят открытые сканеры, и внедряется биометрия — теперь работники могут не проверять посадочные талоны вручную.

Старые контейнеры и недовольный персонал

Контейнеры на досмотре теперь больше и удобнее — в них помещаются даже сумки целиком. Новые автоматизированные системы возвращают контейнеры обратно без участия персонала, ускоряя процесс.

Переполненные залы ожидания

Современные терминалы проектируются с учётом комфорта: больше пространства, разные типы сидений, рабочие станции, шезлонги. В аэропортах внедряются элементы «зала ожидания будущего» — с объединёнными зонами, где можно поесть, отдохнуть и не терять из вида свой выход на посадку.

Доступ к выходам для непассажиров

Программы вроде SAT Pass в некоторых аэропортах дают возможность провожать родных прямо до выхода. Подать заявку можно онлайн за 7 дней, а проход осуществляется через стандартный досмотр TSA.

Подобные инициативы запущены и нескольких аэропортах CША.

Таксофоны

Когда вы в последний раз видели таксофон? Они практически исчезли, и вряд ли кто-то скучает. Мобильные телефоны сделали их устаревшими.

Курительные комнаты

Такие стеклянные зоны курения, как в аэропорту Рима, всё ещё существуют, но становятся всё реже — особенно в США, где курение допустимо только на улице.

Безликий дизайн

Старые унылые терминалы уходят в прошлое. Сегодня аэропорты — это пространства, наполненные светом, дизайном и искусством.