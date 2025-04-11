Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

От чего откажутся аэропорты: курилки, стойки регистрации и ещё целый список

Редакция PRESS 11 апреля, 2025 18:06

Наука и технологии 0 комментариев

Аэропорты стремительно меняются, оставляя позади элементы прошлого и прокладывая путь к более удобному и технологичному будущему. RD публикует интересные прогнозы экспертов о том, какими станут аэропорты в ближайшем будущем.

В качестве экспертов выступают профессор Джеффри Прайс — бывший заместитель директора по безопасности Международного аэропорта Денвера и автор книги «Практическая авиационная безопасность» (Practical Aviation Security) и Кен Айболд — заместитель директора Международного аэропорта Пенсаколы, член Американской ассоциации руководителей аэропортов.

Уже сейчас многие детали прошлого остались в прошлом. Аэропорты не стоят на месте: сегодня они меняются быстрее, чем когда-либо.

Давайте взглянем на то, что уже исчезло — или вскоре исчезнет — из аэропортов.

Бумажные билеты и посадочные талоны

Смартфоны кардинально изменили процесс перелётов. Мобильная регистрация и посадочные талоны в цифровых кошельках вытесняют бумажные аналоги.

Хотя некоторые всё ещё иногда распечатывают билет на случай перебоев со связью или разрядки телефона, эти листки всё чаще превращаются в закладки — и привычка брать их с собой исчезает.

Стойки регистрации с полным спектром услуг


На традиционной стойке регистрации семьи порой оформляют целый склад вещей, а другие пассажиры взвешивают собаку в огромной клетке и т. д. Тем временем десятки людей проходят регистрацию за считанные минуты через киоски самообслуживания.

Раньше они казались неудобными, теперь — это быстрее и эффективнее. Всё больше авиакомпаний отказывается от обычных стоек регистрации.

Бумажные таможенные формы

Помните бланки, которые раздавали на таможне? Без ручки было не обойтись. Сейчас — автоматизированные киоски паспортного контроля, мобильные декларации и программы вроде Global Entry позволяют сдать декларацию в электронном виде.

Бумажные формы ещё встречаются, но становятся редкостью.

Медленные контрольно-пропускные пункты
Очереди на досмотр становятся короче — благодаря росту программ вроде TSA PreCheck. Пассажиры проходят досмотр быстрее, не снимая обувь и не доставая жидкости или ноутбук из багажа.

Современные технологии, такие как компьютерная томография, обеспечивают более точное и быстрое сканирование. Также на смену «будкам» приходят открытые сканеры, и внедряется биометрия — теперь работники могут не проверять посадочные талоны вручную.

Старые контейнеры и недовольный персонал

Контейнеры на досмотре теперь больше и удобнее — в них помещаются даже сумки целиком. Новые автоматизированные системы возвращают контейнеры обратно без участия персонала, ускоряя процесс.

Переполненные залы ожидания

Современные терминалы проектируются с учётом комфорта: больше пространства, разные типы сидений, рабочие станции, шезлонги. В аэропортах внедряются элементы «зала ожидания будущего» — с объединёнными зонами, где можно поесть, отдохнуть и не терять из вида свой выход на посадку.

Доступ к выходам для непассажиров

Программы вроде SAT Pass в некоторых аэропортах дают возможность провожать родных прямо до выхода. Подать заявку можно онлайн за 7 дней, а проход осуществляется через стандартный досмотр TSA.

Подобные инициативы запущены и нескольких аэропортах CША.

Таксофоны

Когда вы в последний раз видели таксофон? Они практически исчезли, и вряд ли кто-то скучает. Мобильные телефоны сделали их устаревшими.

Курительные комнаты

Такие стеклянные зоны курения, как в аэропорту Рима, всё ещё существуют, но становятся всё реже — особенно в США, где курение допустимо только на улице.

Безликий дизайн

Старые унылые терминалы уходят в прошлое. Сегодня аэропорты — это пространства, наполненные светом, дизайном и искусством.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать