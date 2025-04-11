От чего откажутся аэропорты: курилки, стойки регистрации и ещё целый список

В качестве экспертов выступают профессор Джеффри Прайс — бывший заместитель директора по безопасности Международного аэропорта Денвера и автор книги «Практическая авиационная безопасность» (Practical Aviation Security) и Кен Айболд — заместитель директора Международного аэропорта Пенсаколы, член Американской ассоциации руководителей аэропортов.
Уже сейчас многие детали прошлого остались в прошлом. Аэропорты не стоят на месте: сегодня они меняются быстрее, чем когда-либо.
Давайте взглянем на то, что уже исчезло — или вскоре исчезнет — из аэропортов.
Бумажные билеты и посадочные талоны
Смартфоны кардинально изменили процесс перелётов. Мобильная регистрация и посадочные талоны в цифровых кошельках вытесняют бумажные аналоги.
Хотя некоторые всё ещё иногда распечатывают билет на случай перебоев со связью или разрядки телефона, эти листки всё чаще превращаются в закладки — и привычка брать их с собой исчезает.
Стойки регистрации с полным спектром услуг
На традиционной стойке регистрации семьи порой оформляют целый склад вещей, а другие пассажиры взвешивают собаку в огромной клетке и т. д. Тем временем десятки людей проходят регистрацию за считанные минуты через киоски самообслуживания.
Раньше они казались неудобными, теперь — это быстрее и эффективнее. Всё больше авиакомпаний отказывается от обычных стоек регистрации.
Бумажные таможенные формы
Помните бланки, которые раздавали на таможне? Без ручки было не обойтись. Сейчас — автоматизированные киоски паспортного контроля, мобильные декларации и программы вроде Global Entry позволяют сдать декларацию в электронном виде.
Бумажные формы ещё встречаются, но становятся редкостью.
Медленные контрольно-пропускные пункты
Очереди на досмотр становятся короче — благодаря росту программ вроде TSA PreCheck. Пассажиры проходят досмотр быстрее, не снимая обувь и не доставая жидкости или ноутбук из багажа.
Современные технологии, такие как компьютерная томография, обеспечивают более точное и быстрое сканирование. Также на смену «будкам» приходят открытые сканеры, и внедряется биометрия — теперь работники могут не проверять посадочные талоны вручную.
Старые контейнеры и недовольный персонал
Контейнеры на досмотре теперь больше и удобнее — в них помещаются даже сумки целиком. Новые автоматизированные системы возвращают контейнеры обратно без участия персонала, ускоряя процесс.
Переполненные залы ожидания
Современные терминалы проектируются с учётом комфорта: больше пространства, разные типы сидений, рабочие станции, шезлонги. В аэропортах внедряются элементы «зала ожидания будущего» — с объединёнными зонами, где можно поесть, отдохнуть и не терять из вида свой выход на посадку.
Доступ к выходам для непассажиров
Программы вроде SAT Pass в некоторых аэропортах дают возможность провожать родных прямо до выхода. Подать заявку можно онлайн за 7 дней, а проход осуществляется через стандартный досмотр TSA.
Подобные инициативы запущены и нескольких аэропортах CША.
Таксофоны
Когда вы в последний раз видели таксофон? Они практически исчезли, и вряд ли кто-то скучает. Мобильные телефоны сделали их устаревшими.
Курительные комнаты
Такие стеклянные зоны курения, как в аэропорту Рима, всё ещё существуют, но становятся всё реже — особенно в США, где курение допустимо только на улице.
Безликий дизайн
Старые унылые терминалы уходят в прошлое. Сегодня аэропорты — это пространства, наполненные светом, дизайном и искусством.