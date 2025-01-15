От бесплатной прививки до уголовной ответственности: новые поправки к закону о вакцинации

Одним из ключевых моментов в новой редакции закона о вакцинации должно стать введение уголовной ответственности за отказ от вакцинации. Однако только этим изменения не ограничиваются, в пакет поправок входят также следующие аспекты:

Бесплатная вакцинация молодежи до 26 лет

Молодым людям, не получившим прививки в детстве, будет предоставлена возможность бесплатной вакцинации против заболеваний, включенных в детский календарь. Государство покроет расходы на вакцины от коклюша, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, гепатита B, ветряной оспы и ВПЧ. Особый акцент сделан на вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) для лиц в возрасте 25 лет. Для завершения курса вакцинации, начатого незадолго до достижения 18 или 26 лет, будет разрешено закончить его, даже если человек старше этого возраста.

Вакцинация групп риска и ВПЧ для женщин

Расширяется доступ к вакцинации для лиц из групп риска, которые смогут бесплатно прививаться против ВПЧ и сезонного гриппа. Перечень групп риска будет опубликован на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Женщины с ослабленным иммунитетом, ВИЧ-инфицированные (18–45 лет) и те, кто перенес операцию на шейке матки (18–55 лет), получат право на бесплатную вакцинацию против ВПЧ.

Изменения в детском календаре вакцинации

Для гармонизации с нормами ЕС планируется снизить возраст введения второй дозы вакцины от кори, краснухи, паротита и ветряной оспы с 7 до 4 лет. Эти изменения начнут действовать в 2026 году. На переходный период вакцинация будет проводиться как для 4-летних, так и для 7-летних детей.

Дополнения к отказу от вакцинации

Форма отказа от вакцинации будет дополнена информацией о возможных последствиях, включая осложнения от болезней и потенциальную уголовную ответственность.

Улучшение учета вакцинации

С 2026 года учреждения здравоохранения будут обязаны вносить в электронную систему здравоохранения данные не только о бесплатных, но и о коммерческих прививках, таких как вакцины против гриппа или клещевого энцефалита.

Новые требования к фармацевтическим компаниям

Фармацевтические компании будут обязаны поддерживать запас вакцин, достаточный на три месяца, и оперативно сообщать в ЦПКЗ и Национальную службу здоровья о его сокращении.

Повышение квалификации сотрудников

Медицинские учреждения должны будут раз в пять лет организовывать обучение персонала по вопросам вакцинации. Первый этап обучения необходимо завершить к 2030 году.

Эти меры направлены на повышение охвата вакцинацией, улучшение доступности вакцин и укрепление системы здравоохранения.