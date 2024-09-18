Осторожно! Ночью на дорогах возможен сильный туман

Днем туман рассеется, будет светить солнце. Осадков не ожидается, а температура воздуха составит от +6...+13 градусов утром до +19...+24 градусов во второй половине дня.

В Риге утром также возможен туман, но день будет солнечным. Температура воздуха ночью составит около +13 градусов, днем воздух прогреется до +22 градусов, у моря - до +19 градусов.