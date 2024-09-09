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Особняк на Рублевке, автопарк, большие деньги: какое наследство оставил Александр Масляков     (1)

СтарХит 9 сентября, 2024 15:48

Для настроения 1 комментариев

В воскресенье не стало Александра Маслякова. Ведущий КВН скончался на 83-м году жизни. Скоро близкие простятся со звездой советского.

Зрители вспоминают, как много Александр Васильевич сделал для юмора. Звезды «Клуба веселых и находчивых» делятся, что никогда не забудут его поддержку, и подчеркивают, что он буквально дал им судьбу.

Публику интересует, что будет с программой после ухода из жизни Маслякова. Многих расстроил тот факт, что два года назад из-за ухудшения состояния он перестал вести передачу, доверив эту роль Валдису Пельшу, Михалу Галустяну, Дмитрию Хрусталеву и Вадиму Галыгину, при этом не переставая участвовать в рабочем процессе.

Предполагается, что компания «АМиК», которая занимается производством «КВН», перейдет его сыну, так как Масляков-младший — гендиректор творческого объединения с 2013 года.

Наследниками являются также вдова Александра Васильевича Светлана Анатольевна, с которой был вместе более 50 лет. Единственная супруга телезвезды всегда оставалась за кадром, работая в «КВН» режиссером. Также в списке наследников первой очереди находится 18-летняя внучка Таисия, запомнившаяся публике как ведущая «Детского КВН».

11 лет назад годовой доход «АМиК» составлял не менее 3,5 миллионов долларов, о чем сообщал Forbes. Эта сумма складывалась из поступлений от телетрансляций, совместных гастрольных туров команд, отдельных выступления участников. В компании не подтверждали обнародованную информацию.

В 2021-м Александр Васильевич заработал 500 миллионов рублей, возглавив тогда рейтинг телеведущих России по годовому доходу.

Что касается недвижимости, выяснялось, что пять лет назад Масляковы приобретали двухэтажный особняк площадью 654 кв. м на Рублево-Успенском шоссе. Его стоимость оценивалась в 388 миллионов рублей. Раскрывалось, что несменный ведущий юмористической передачи — владелец огромной квартиры (200 кв. м) в центре Москвы. Также он являлся обладателем дорогих машин и у него был небольшой автопарк.

Александра Васильевича периодически корили за это в Сети. Однако Юлий Гусман заступался за коллегу. «Масляковы — молодцы! Саша — потрясающий ведущий и организатор. Понятно, что он небедный человек, его программа стабильно бьет все рейтинги. Но Масляков заслужил финансовый успех. И нечего завидовать, что у него дом-дворец, иномарки, квартиры», — заявлял постоянный член жюри программы.

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