Ошибся ли Эйнштейн? Физики нашли намёк, что частицы могут двигаться иначе

Редакция PRESS 9 марта, 2026 15:36

Наука 0 комментариев

Кажется, даже теория Эйнштейна может оказаться не совсем полной.

Физики из Технического университета Вены предложили новую модель, которая показывает: в «квантовой» Вселенной частицы могут двигаться немного иначе, чем предсказывает классическая теория относительности.

Речь идёт о так называемых геодезических линиях - путях, по которым объекты движутся в искривлённом пространстве-времени.

По Эйнштейну всё довольно просто: массивные объекты вроде звёзд или галактик искривляют пространство-время, и другие тела движутся по самым коротким возможным траекториям. Именно поэтому Земля вращается вокруг Солнца.

Но у современной физики есть проблема.

Есть две мощные теории, которые прекрасно работают по отдельности, но плохо уживаются друг с другом:

квантовая механика, описывающая мир частиц
общая теория относительности, объясняющая гравитацию и движение планет
Физики десятилетиями пытаются объединить их в одну теорию.

Команда из Вены решила посмотреть на старую идею под новым углом. Они предположили: а что если само пространство-время тоже подчиняется квантовым законам?

В таком случае траектории движения частиц могут слегка отклоняться от тех, которые предсказывает теория Эйнштейна.

Учёные вывели новую формулу, которую назвали q-desic - квантовый аналог геодезической линии.

Она показывает, что в квантовом пространстве частицы не всегда движутся строго по «идеальной» траектории.

На обычных масштабах разница почти незаметна. Например, для привычной гравитации отклонение может составлять всего 10⁻³⁵ метра - величину, которую невозможно измерить.

Но ситуация меняется, если учитывать космологическую постоянную, связанную с тёмной энергией и расширением Вселенной.

В этом случае различия могут проявляться на гигантских космических расстояниях.

По словам исследователей, именно такие эффекты могут помочь объяснить некоторые загадки современной астрофизики - например странное вращение спиральных галактик.

Физики сравнивают поиск правильной теории с историей Золушки.

Есть несколько кандидатов - теория струн, петлевая квантовая гравитация и другие модели. Но пока не найдено «волшебной туфельки» - наблюдаемого эффекта, который точно покажет, какая из теорий верна.

Новая формула может стать таким ключом.

И если расчёты подтвердятся наблюдениями, возможно, нам придётся немного пересмотреть то, как устроена Вселенная.

 

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

