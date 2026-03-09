Ошибся ли Эйнштейн? Физики нашли намёк, что частицы могут двигаться иначе

Физики из Технического университета Вены предложили новую модель, которая показывает: в «квантовой» Вселенной частицы могут двигаться немного иначе, чем предсказывает классическая теория относительности.

Речь идёт о так называемых геодезических линиях - путях, по которым объекты движутся в искривлённом пространстве-времени.

По Эйнштейну всё довольно просто: массивные объекты вроде звёзд или галактик искривляют пространство-время, и другие тела движутся по самым коротким возможным траекториям. Именно поэтому Земля вращается вокруг Солнца.

Но у современной физики есть проблема.

Есть две мощные теории, которые прекрасно работают по отдельности, но плохо уживаются друг с другом:

квантовая механика, описывающая мир частиц

общая теория относительности, объясняющая гравитацию и движение планет

Физики десятилетиями пытаются объединить их в одну теорию.

Команда из Вены решила посмотреть на старую идею под новым углом. Они предположили: а что если само пространство-время тоже подчиняется квантовым законам?

В таком случае траектории движения частиц могут слегка отклоняться от тех, которые предсказывает теория Эйнштейна.

Учёные вывели новую формулу, которую назвали q-desic - квантовый аналог геодезической линии.

Она показывает, что в квантовом пространстве частицы не всегда движутся строго по «идеальной» траектории.

На обычных масштабах разница почти незаметна. Например, для привычной гравитации отклонение может составлять всего 10⁻³⁵ метра - величину, которую невозможно измерить.

Но ситуация меняется, если учитывать космологическую постоянную, связанную с тёмной энергией и расширением Вселенной.

В этом случае различия могут проявляться на гигантских космических расстояниях.

По словам исследователей, именно такие эффекты могут помочь объяснить некоторые загадки современной астрофизики - например странное вращение спиральных галактик.

Физики сравнивают поиск правильной теории с историей Золушки.

Есть несколько кандидатов - теория струн, петлевая квантовая гравитация и другие модели. Но пока не найдено «волшебной туфельки» - наблюдаемого эффекта, который точно покажет, какая из теорий верна.

Новая формула может стать таким ключом.

И если расчёты подтвердятся наблюдениями, возможно, нам придётся немного пересмотреть то, как устроена Вселенная.