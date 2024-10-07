Ошибки помешали плавному переходу на эстонский язык: в Нарве уволен директор православной гимназии

Решение было принято из-за серьезных управленческих нарушений, которые тормозили развитие школы и реализацию публично объявленной программы плавного перехода на обучение на эстонском языке, а также из-за распространения ложной информации в прессе, которая нанесла ущерб репутации школы.

В ходе внутреннего аудита были выявлены серьезные нарушения в ведении ключевых документов школы, включая Программу развития школы, учебный план и положение о плане деятельности. "Документы не были обновлены в соответствии с новыми требованиями законодательства и внутренними предписаниями. Процедурные и содержательные нарушения не только затруднили процесс перехода на эстонский язык, но и негативно повлияли на организацию учебной и внеурочной работы, вызвали атмосферу нервозности и недоверия к руководству. Игнорирование важных предписаний правления и обращений родителей лишь усугубило ситуацию, — сообщил член правления MTÜ Ülestõusmine священник Виталий Гаврилов. - В результате родители направили держателю школы и министру образования и науки жалобу с просьбой уволить директора".

Изменение в руководстве гимназии обеспечит восстановление доброжелательной атмосферы сотрудничества и реализации плавного перехода на обучение на эстонском языке. Этот процесс будет включать индивидуальную поддержку каждого ученика, вне зависимости от его текущего уровня владения эстонским языком; активное взаимодействие с родителями для обеспечения своевременной помощи и адаптации учеников; восстановление и развитие внеурочной деятельности для усиления языковой интеграции и общего благополучия учеников.

Правление MTÜ Ülestõusmine обещает приложить все усилия, чтобы в результате все выпускники смогли бы продолжить обучение на эстонском языке, сохраняя при этом навыки владения русским языком, что расширит их образовательные и профессиональные возможности.