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Ошибка обернулась кошмаром: каршеринг выставляет женщине счет за ремонт автомобиля почти 9 тысяч евро (2)

la.lv 14 октября, 2024 19:01

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Facebook/breaking.lv

С женщиной произошел очень неприятный инцидент во время использования арендованного автомобиля компании Bolt. Отчаянной новостью она поделилась в своем аккаунте в Facebook, опубликовав фото, на котором видно, что ей выставили счет за ремонт автомобиля - почти 9 тысяч евро, хотя это не она разбила машину... Как такое возможно?

Вот рассказ женщины: «Несколько дней назад я получила следующее сообщение от Bolt, не знаю, что делать. Была ли у кого-нибудь подобная ситуация или есть понимание, что делать?

Придя вечером домой, закрыла поездку в приложении. Проснулась утром, собираюсь забрать машину, смотрю, что она едет (соответственно до конца не закрыла). Итак машина едет, поездку закрыть не могу. Пишу в поддержку, не отвечают. Я писала 4 часа с перерывами по 20-30 минут. Я звоню, единственный контактный телефон, который я нашла - выключен. Не отвечает. Субботний день. Конечно, у меня тоже есть оптимистичная мысль, что кто-то приедет домой, припаркует машину, и я её заблокирую.

Через 5 часов я получаю сообщение от Bolt: «Аккаунт заблокирован». В понедельник мне звонят из Bolt и сообщают, что машина найдена. Начинается расследование. Через несколько недель звонок из полиции, машину нашли разбитой, на меня возбудили дело. Я дала объяснение, что писала и звонила.

Есть свидетели, что я утром была на работе. Еще Bolt видит, что мой телефон всю поездку находится на другом конце Риги. Это я пиcала, просила помощи, пока машина ехала.

Месяц спустя пришло письмо. Прилагается смета на ремонт, который должен быть оплачен в полном объеме.

Обратившись в поддержку Bolt, отвечают, что звонить мне не будут, так как не консультируют по таким вопросам по телефону. Что делать?" - в отчаянии пишет женщина, обращаясь за помощью.

*Фото иллюстративное

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