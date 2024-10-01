Осенняя прибавка: что надо знать о нынешней индексации пенсий?

Главное: в результате индексации пенсии увеличатся на 6,5-10% - в зависимости от страхового стажа их получателей. Размер индексируемой части пенсии – 683 евро, и это на 74 евро больше, чем в прошлом году (609 евро).

Кто может ожидать индексации пенсий?

Какие пенсии индексируются? Будут ли индексировать пособия? А доплаты к пенсии за советский страховой стаж? Эти вопросы задают читатели - получатели государственных выплат.

Индексируются назначенные или пересчитанные до 30 сентября 2024 года:

- пенсии и пособия по старости;

- пенсии и пособия по инвалидности;

- пенсии и пособия по случаю потери кормильца;

- доплаты за страховой стаж - по числу страховых лет, накопленных до 31 декабря 1995 года.

Что такое пенсионный индекс?

Индекс состоит из фактического индекса потребительских цен (или инфляции) за период 12 месяцев и процента положительного реального прироста части суммы страховых взносов заработной платы (сумма всех денег, из которых должны были быть произведены взносы социального страхования в течение 12 месяцев). Так трактует эту позицию закон «О государственных пенсиях".

Какая сумма индексируется?

Ежегодно устанавливается сумма - часть пенсии, которая подлежит индексации. Таким образом, не все пенсии индексируются полностью. В 2024 году это пенсии, пособия и компенсации или их части, не превышающие 683 евро. Или 50% средней зарплаты, рассчитанной на основании страховых взносов в стране за предыдущий календарный год.

Полностью пенсия или компенсация проиндексирована, если она не превышает 683 евро. А для тех пенсий и пособий, которые превышают 683 евро, индексируется часть пенсии в размере 683 евро.

В 2023 году индексировались пенсии в 609 евро или равная этой сумме часть, в 2022-м - 534 евро. Зарплата растет... средняя.

В 2021 году средняя брутто-зарплата была 1 277 евро; в 2022-м – 1 373 евро; в 2023-м – 1 537 евро; в первом квартале 2024-го – 1 623 евро. Значит, в следующем году индекс будет больше? Но пока рано загадывать...

(!) В полном размере будут индексироваться пенсии политически репрессированных, инвалидов 1-й группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Будет ли при индексации учитываться страховой стаж?

При индексации пенсий по старости в этом году: чем больше стаж страхования, тем больший индекс применяется и тем на большее увеличение пенсии по старости может рассчитывать человек.

Так, при индексации пенсий по старости, помимо фактического индекса потребительских цен учитывается и часть процента реального увеличения суммы страховых взносов.

Если страховой стаж составляет:

- до 29 лет, то расчет ведется из 50% процентов от реального увеличения суммы страховых взносов;

- от 30 до 39 лет, а также если пенсия назначена за работу во вредных и тяжелых или особо вредных и особо тяжелых условиях труда, - 60%;

- от 40 до 44 лет – 70%;

- 45 лет и больше – 80%.

Как это повлияло на индекс?

Для тех, чей страховой стаж составляет:

- до 29 лет - при пересмотре пенсии по старости применяется индекс 1,0654;

- от 30 до 39 лет – 1,0771;

- от 40 до 44 лет – 1,0887;

- 45 лет и больше – 1,1004.

В евро это будет выглядеть так.

Если размер пенсии по старости составляет 500 евро, то для пенсионера со страховым стажем:

- до 29 лет пенсия после индексации составит 532,70 евро (+ 32,70 евро);

- от 30 до 39 лет – пенсия будет 538,55 евро (+ 38,55 евро);

- от 40 до 44 лет – пенсия составит 544,35 евро (+ 44,35 евро);

- 45 лет и больше - пенсия увеличится до 550,20 евро (+ 50,20 евро).

Страховой стаж учитывается во всех случаях?

Нет, только при индексации пенсий по старости.

При индексации остальных государственных пенсий и страховых пособий применяется фактический индекс потребительских цен и 50% реального увеличения суммы страховых взносов – это 1,0654.

Как индексируются доплаты к пенсиям?

Индекс 1,0654 применяется:

* к доплатам в размере 1,52 евро за каждый год страхования до 31 декабря 1995 года;

* к надбавкам в размере 2,28 евро за каждый год страхования до 31 декабря 1995 года,

- если пенсия по возрасту была назначена до 31 декабря 1996 года или назначена пенсия по инвалидности и возраст, необходимый для получения пенсии по старости, был достигнут к 31 декабря 1996 года.

Сумма доплат (1,52 и 2,28 евро за каждый год страхования) пересмотрена с применением индекса 1,0654.

Пенсионеры, получающие 1,52 евро за каждый год, накопленный до конца 1995 года, теперь получат по 1,62 евро за год, а те, кто получает 2,28 евро, - по 2,43 евро.

Например, пенсионер, которому назначена пенсия по старости в размере 510 евро, имеет общий стаж страхования 45 лет и доплаты в сумме 38 евро (за 25 лет работы до конца 1995 года), с 1 октября будет получать пенсию по старости 561,20 евро и доплату 40,50 евро.

Это важно знать

* Из общей суммы пенсии и пособия, превышающей необлагаемый минимум для пенсионеров (в 2024 году – 500 евро), будет вычтен подоходный налог с населения, что может уменьшить сумму, подлежащую выплате.

* Индексацию пенсий обеспечивает Государственное агентство социального страхования (VSAA) - автоматически. Пенсионерам не надо никуда ходить, не надо подавать заявление.

* Индексированная 1 октября пенсия или пособие будет выплачиваться в пересчитанном размере в течение следующих 12 месяцев – до новой индексации.

Если сравнить с индексацией пенсий 2023 года

Будет к месту вспомнить прошлогоднюю индексацию, которая разочаровала пенсионеров. Индекс был установлен 1,0640, причем одинаковый для всех групп получателей пенсий и пособий, независимо от страхового стажа.

То есть к каждым 100 евро любого вида пенсии добавилось по 6,40 евро. Независимо от того, сколько лет – 5 или 50, работал человек и платил налоги. Пенсия по старости в 400 евро, например, увеличилась до 425,60; а пенсия по инвалидности в 250 евро - до 266.

Тогда как за год до этого, в 2022-м, индекс составил от 1,2287 до 1,2369, в зависимости от продолжительности страхового стажа.

Но эта индексация была накануне выборов в 14-й Сейм и проведена досрочно – в августе. Чтобы пенсионеры оценили щедрость правительства и дружно проголосовали за правящую партию.

В прошлом году никаких выборов в календаре не было, и пенсионерам объяснили, что в 2022 году из-за высочайшей инфляции реальный прирост суммы взносов обязательного соцстрахования в стране оказался негативным. Поэтому этот показатель не учитывался при индексации пенсий в 2023 году.

1. Следовательно, коэффициент 2023 года — это только индекс фактического роста цен за период с 1 августа 2022-го по 31 июля 2023-го – 1,0640.

2. Коэффициент 1,0640 был одинаковым для всех получателей пенсий (по старости, по выслуге лет, по инвалидности и по потере кормильца).

3. А также одинаковым - 1,0640 - для всех получающих пенсии по старости, независимо от величины страхового стажа.

4. К каждым 100 евро любого вида пенсии добавили по 6,40 евро.

5. Индексировались пенсии не выше 609 евро в месяц или часть пенсии в размере 609 евро.

Ну а летом 2025-го – выборы в местные самоуправления, и борьба за кресло в местных думах уже началась. И индексация проводится для пенсионеров по старости с учетом страхового стажа. Правда, индекс слабоват и недотянул до 2022 года (от 1,2287 до 1,2369): в нынешнем году он от 1,0654 до 1,1004.

Тем не менее это дает основание министру благосостояния Улдису Аугулису торжественно заявить: «Мы сделали еще один шаг ближе к соблюдению принципов социальной справедливости».

Получается, чтобы проявить социальную справедливость, надо сначала отнять, а потом немного вернуть...

Вера СТЕПНОВА.