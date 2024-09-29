Организаторы ралли в Утене о трагедии: возможно, латвийский экипаж совершил грубую ошибку

В релизе, разосланном средствам массовой информации, сказано, что, возможно, несчастье произошло из-за ошибки экипажа. "Последний этап чемпионата Литвы по авторалли в Утене, несмотря на все меры безопасности высшего уровня, к сожалению, завершился трагической аварией, в результате которой погиб один человек и несколько были ранены. Соревнования по ралли в Литве организуются только после утверждения очень подробного плана безопасности и соединения установленных на спортивных автомобилях системах слежения GPS в общую систему безопасности, что позволяет очень быстро реагировать на события. Наряду с этим безопасность обеспечивают обширные и профессиональные силы безопасности, а также непрерывно обеспечивается коммуникация для надежного наблюдения за соревнованиями. Причины трагического несчастья, случившегося в пятницу вечером, нетипичны ввиду возможной ошибки экипажа, когда спортивная автомашина, вместо того, чтобы значительно ускориться и проехать поворот, поехала прямо и съехала с дороги гораздо дальше, чем было предусмотрено", - говорится в комментарии.

По словам организаторов Samsonas Rally Utena 2024, сейчас стараются собрать как можно больше информации обо всех подробностях случившегося. "Во время аварии погиб один человек, число пострадавших уточняется. Пострадавшим немедленно была оказана неотложная медицинская помощь, по решению коллегии спортивных комиссаров соревнования по ралли были приостановлены. Федерация автомобильного спорта Литвы пытается собрать как можно больше информации обо всех подробностях происшествия, которая помогла бы в начатом расследовании инцидента. Соболезнуем семьям и близким пострадавшим в это тяжелое время - мысленно мы с ними. Просим соблюдать спокойствие, сосредоточиться и оказать пострадавшим любую возможную взаимопомощь. Как только будет больше информации о подробностях случившегося, мы поделимся ею с обществом", - заявляют организаторы.

Начат процесс досудебного расследования в связи с лишением жизни по неосторожности. Вечером в пятницу организаторы Samsonas Rally Utena выразили в "Фейсбуке" соболезнования пострадавшим и их близким и пожелали скорейшего выздоровления.

(Фото - скриншот из видео очевидца в соцсетях.)