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Орбан выдвинул условие поддержки санкций ЕС против России

© Deutsche Welle 24 января, 2025 16:38

Мир 0 комментариев

Венгрия не будет поддерживать продление санкций Евросоюза против России до тех пор, пока ЕС не добьется от Киева возобновления транзита российского газа через Украину. Об этом заявил в эфире венгерского радио в пятницу, 24 января, премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, из-за санкций ЕС против Москвы Венгрия потеряла около 19 млрд евро. "Нехорошо, что мы оплачиваем экономические последствия санкций, чтобы помочь Украине, в то время как они отворачиваются и манипулируют нами", - цитирует Орбана агентство AP.

Ближайший саммит глав МИД стран ЕС состоится 27 января в Брюсселе. Ожидается, что его участники обсудят продление санкций, введенных против России за войну в Украине. Ранее Орбан неоднократно пытался блокировать новые ограничения против Москвы, требуя различных уступок.

"Сейчас на повестке дня стоит вопрос о продлении санкций, и я нажал на тормоз и попросил европейских лидеров понять, что так продолжаться не может, - заявил Орбан. - Нельзя, чтобы Венгрия платила цену за санкции в таком масштабе".

"Я сказал коллегам: пожалуйста, поймите, что мы просим о помощи, - добавил венгерский премьер. - Мы просим, ​​чтобы они смогли заставить украинцев восстановить работу газопровода".

Прекращение транзита российского газа через Украину

С 1 января 2025 года транзит российского газа в Европу через Украину полностью остановлен. Отказ продлевать контракт с "Газпромом" Киев обосновал "интересами национальной безопасности".

Последствия прекращения транзита сильнее всего ощутимы в Молдове. Другие покупатели российского газа, такие как Словакия, Чехия и Австрия, организовали альтернативные маршруты поставок. Венгрия продолжает получать российский газ через газопровод "Турецкий поток".

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