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Опрос: латвийцы в общении в основном используют латышский язык (2)

© LETA 22 сентября, 2024 07:56

Новости Латвии 2 комментариев

Жители Латвии в формальном и неформальном общении используют преимущественно латышский язык - таков вывод из опроса общественности, проведенного Агентством латышского языка (АЛЯ).

Чаще всего латышский язык используется в формальном публичном общении в государственных и муниципальных учреждениях, в учебных заведениях, в лечебных учреждениях и на работе. Кроме того, латышский язык чаще всего используется в неформальном общении на улице, в семье и с друзьями.

Из результатов опроса следует, что жители на вопрос, заданный по-латышски, чаще всего получают ответ на том же языке. Вторым по частоте языком ответов на вопрос, заданный на госязыке, является русский. При обращении к незнакомым людям и в учебных заведениях чаще, чем в других ситуациях, даются ответы на английском.

Одновременно опрос приводит к выводу, что русские жители реже получают ответ на латышском языке на вопрос, заданный на нем же. Например, в государственных и муниципальных учреждениях 58,4% респондентов, русских по национальности, получают ответы на латышском языке (среди опрошенных латышей - 95,7%).

53,8% русских респондентов получали ответы по-латышски в образовательных учреждениях, а 48,2% - в лечебных учреждениях.

Еще реже отвечают по-латышски русским жителям страны при общении на улице и в магазинах, а также при обращении к незнакомым людям - 19,4% и 15,8% случаев соответственно.

Судя по результатам, чаще всего на вопрос, заданный по-латышски, ответ на том же самом языке получают в Видземе, реже в Риге и Латгалии.

Если при общении используется другой язык, чаще всего это русский. Растет использование английского, особенно в соцсетях, на работе во время совещаний и собраний, в общении с деловыми партнерами и клиентами, в учебных заведениях и при обращении к незнакомым людям.

Общаться на английском чаще предпочитают более молодые жители Латвии, нежели старшее поколение. Замечено также, что уменьшается необходимость в знании русского языка.

По мнению респондентов, использованию латышского языка способствует повседневное общение по-латышски, личная мотивация, чувство причастности к стране и уважение к языку, а также латышская среда и другие факторы.

Респонденты других национальностей в качестве значимого фактора отметили общение на работе, в том числе с коллегами. На вопрос, что препятствует освоению латышского языка, называли такие причины, как личные трудности и нехватку мотивации, присутствие другой языковой среды, языковую политику, запоздалые решения и принудительное обучение.

По мнению опрошенных, новоприезжие должны освоить латышский язык за 1-2 года. Менее 10% респондентов ответили, что за 3 и более лет, 1,3% считают, что язык вообще учить не нужно, а у 9% возникли трудности с ответом.

62,2% респондентов в семье говорят по-латышски, 36,2% - по-русски.

60,1% опрошенных указали, что латышский язык у них родной, в основном это были латыши и респонденты в возрасте от 18 до 34 лет. Русские респонденты в 98,4% случаев назвали родным языком русский.

В опросе участвовало 1113 респондентов в возрасте от 15 до 75 лет, 59,8% из них - латыши, 29,8% - русские, 10,4% указали другую национальность.

Опрос по заказу АЛЯ проводил центр исследований общественного мнения SKDS в сентябре-октябре 2023 года.

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Комментарии (2) 179 реакций
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