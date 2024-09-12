Опрос: 84% родителей и 95%% учителей за ограничение использования телефонов на переменах

Хотя большинство школьников и учителей признают, что в школах существуют правила использования телефонов, они в основном касаются использования телефонов во время уроков. Лишь в 5% случаев телефоны запрещаются в школах полностью и в 3% случаев - на переменах.

"Из исследований когнитивной психологии известно, что способность человека обрабатывать информацию ограничена. Например, человек способен кратковременно удерживать в уме и обрабатывать довольно ограниченный объем информации. Это называется рабочей памятью. Если рабочая память ученика постоянно перегружена, это отбирает ресурсы у его "процессора", выражаясь компьютерной терминологией. Это может привести к тому, что, во-первых, ученику может быть трудно сохранить в своей долговременной памяти то, что он только что узнал, а во-вторых, у него не хватит ресурсов для усвоения будущих знаний, - говорит доктор психологии, ведущий исследователь факультета педагогических наук и психологии Латвийского университета Лиена Хачатрян. - Детям необходимы как усилия, так и отдых. Перемены - идеальное время для отдыха ребенка, потому что учеба - это значительная когнитивная нагрузка".

"Данные опроса показывают, что 58% учащихся нарушают правила пользования телефоном в школах, а каждый второй школьник также признает, что регулярно получает замечания от учителей или сотрудников школы за использование телефона в школе, - говорит председатель правления "Tele2" Валдис Ванцович. - Данные ясно показывают, что неадекватное использование телефонов в школах является проблемой, о чем свидетельствует также международный опыт и растущее число стран Европы, которые вводят ограничения на использование телефонов в школах, поэтому мы хотим начать более активную дискуссию с учениками, их родителями и представителями школ о том, как улучшить эту ситуацию в Латвии. Совершенно понятно, что для телефона есть свое место и свое время, а чрезмерное его использование во время перемен, а также несанкционированное использование во время уроков создает проблемы. Это признают и 95% учителей".

По мнению 78% учителей и 67% родителей, ограничение использования телефонов во время перемен поможет школьникам освоить другие навыки, например, навыки сотрудничества и общения, разговаривая с друзьями и одноклассниками. Также 75% учителей и 46% родителей считают, что в таком случае ученики смогут лучше сконцентрироваться на учебном материале во время уроков. В качестве еще одного существенного преимущества 54% учителей отмечают, что ученики не будут опаздывать на уроки или кружки, потому что не будут засиживаться в телефоне.

Родители (57%) и учителя (69%) также согласны, что это будет возможность для учеников искать на переменах другие занятия, самим придумывать игры и развлечения.