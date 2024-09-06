"Правительство должно решить, будет ли оно защищать Бришкенса или нет, потому что ему пора покинуть Министерство сообщения", - сказал Шлесерс, добавив, что о решении начать сбор подписей во время сегодняшней встречи он информировал и президента Эдгара Ринкевича.

Как указал Шлесерс, Бришкенс находится в ситуации конфликта интересов, поскольку он в течение нескольких лет был причастен и к работе "airBaltic", и к проекту "Rail Baltica" и сейчас не старается разрешить ситуацию, а пытается "скрыть свою халатность".

Шлесерс выразил надежду на то, что подписи будут собраны быстро и уже в следующий четверг в Сейме состоится голосование о выражении недоверия министру.

Руководитель фракции "За стабильность" в Сейме Алексей Росликов сообщил агентству ЛЕTA, что члены фракции поддержат сбор подписей.

В свою очередь оппозиционный "Объединенный список" (ОС) после встречи с министром на этой неделе заявил, что обратится в прокуратуру, так как последние решения правительства в отношении "airBaltic" вызвали серьезную обеспокоенность по поводу возврата сотен миллионов евро налогоплательщиков, соблюдения принципов хорошего управления и будущего компании.

В ходе встречи представители ОС не получили четкого ответа на вопрос о том, будут ли и в каком объеме возвращены вложенные налогоплательщиками в "airBaltic" средства, поэтому партия намерена обратить на это внимание генерального прокурора.