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Оплата пенсий по-новому: кого и как это коснётся?

«Вести» 6 мая, 2025 16:03

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В этом году пенсионерам установили необлагаемый налогом минимум в размере 1 000 евро. Его можно разделить между пенсией и заработком, если пенсионер работает. По этому поводу у читателей сразу появились вопросы...

Неожиданный подарок пенсионерам в этом году — увеличение необлагаемого минимума в два раза, то есть с 500 до 1 000 евро. Это очень и очень удобно тем пенсионерам, которые выходят на пенсию в последнее время и выработали по 700, 800 и более евро. Тогда как те, кто вышел раньше и кому не удалось в 2000-е удачно устроиться, получают пенсии 500-600 евро, а то и меньше. Понятно, что им такой щедрый подарок правительства — ни холодно ни жарко. Разве что пенсионер работает...

Делить? Не делить?

Тогда перед работающим сениором открываются перспективы увеличить еще и необлагаемый минимум на зарплату. Только смущает рекомендация 1 000 евро разделить пополам: 500 евро оставить на пенсию и 500 евро необлагаемого минимума добавить к зарплате. Именно 500 + 500 или есть варианты?  

Владислав ОРЕХОВ из Даугавпилса написал о своей ситуации и просит уточнить насчет разделения 1 000 евро:

«Необлагаемый подоходным налогом минимум для пенсионеров подняли с 500 до 1 000 евро. Слышал, что его можно разделить и часть переложить на зарплату, если пенсионер работает. Читал, что можно оставить необлагаемый минимум 500 евро на пенсию и 500 перенести на зарплату.

Я работаю, а пенсия у меня — 680 евро. Если я поделю по 500 евро, то из пенсии все равно у меня будет вычитаться налог, как я понимаю. Совсем запутаемся. 

А нельзя ли поделить минимум не по 500, а по размеру пенсии? Например, 680 или 700 оставить на пенсии, а 320 или 300 добавить к необлагаемому минимуму зарплаты — по-моему, там сейчас 510 евро? Это было бы удобно...»

В вопросе читателя есть логика. Если хотели помочь пенсионерам и дать чуть работающим сениорам, то, может быть, стоило разрешить им по-своему распорядиться этими дареными 1 000 евро необлагаемого минимума? 

Мы попросили разъяснить эту норму закона в Госагентстве социального страхования (VSAA).

— С 1 января 2025 года не облагаемый налогом минимум для пенсионера составляет 12 000 евро в год, или 1 000 евро в месяц, — разъясняет старший эксперт методического отдела управления пенсионным обеспечением VSAA Санита ЛЕТАПУРА. — Не облагаемый налогом минимум пенсионера применяется в зависимости от того, подается налоговая книжка в VSAA или работодателю.

Если в VSAA была подана налоговая декларация по заработной плате, то к пенсии применяется не облагаемый налогом минимум в размере 1 000 евро в месяц. Если же налоговая книжка по заработной плате предоставляется работодателю, то необлагаемый минимум применяется равными частями: 500 евро к пенсии и 500 евро — к заработной плате, выплачиваемой работодателем.

Таким образом, если налоговая книжка подается работодателю, вы не можете свободно выбирать, как разделить эту сумму, поскольку она делится только на равные части: 500 евро на пенсию и 500 — на зарплату, — уточняет специалист...

А где налоговая книжка?

С этим вопросом ясно. А вот как узнать, где вообще ваша налоговая книжка? Например, человек получает пенсию в размере 500 евро и еще работает — вот ему как раз удобно было бы такое разделение минимума.

Здесь все просто. Нужно зайти через электронную систему связи (EDS) Службы госдоходов (VID) на свою страницу и посмотреть, где ваша налоговая книжка. Как и все нынешние перемены, эта тоже рассчитана на продвинутых пользователей.

Если есть проблемы с э-связью, можно просто поинтересоваться в бухгалтерии предприятия, где вы работаете, есть ли там налоговая книжка. Скорее всего, она именно там, поскольку налоги с зарплаты, по всей видимости, бухгалтерия отчисляет исправно...

Как говорят сами налогоплательщики-пенсионеры, надо ж было так запутать систему налогообложения, что даже такая весомая льгота, как необлагаемый минимум в 1 000 евро, может принести проблемы. А они всплывают обычно у работающих пенсионеров весной следующего года, когда VID подсчитывает, в полном ли объеме выплачен подоходный налог государству за предыдущий год. 

Далее. Тем, кто получает пенсию 500 евро и меньше, эта привилегия ни к чему. Лучше, чем в прошлом году, когда необлагаемый минимум был 500 евро в месяц, они жить не стали. А статистика говорит, что таких — ровно половина латвийских пенсионеров. 

Так, в прошлом году пенсии получали 436 893 жителя, из них 16% получали пенсию до 350 евро в месяц, а 34% — от 350 до 500 евро. 43% получали пенсии в размере от 500 до 1 000 евро, а 7% – более 1 000 евро. Вот на них и рассчитана льгота. 

Или это стимул для пенсионеров с маленькой пенсией идти работать? Так многие не против, но устроиться нелегко. А другие и рады бы, да уже нет сил и здоровья работать.

Вот такая задачка получилась с необлагаемым минимумом в 1 000 евро. А для пенсионеров — новые переживания и тревоги...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

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