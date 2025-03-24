Опасные sms-сообщения: латвийцев призывают не нажимать на ссылку

В конце недели ГПСС распространила в соцсетях предупреждение о мошеннических sms-сообщениях, в которых содержалось требование немедленно предоставить информацию о ближайших убежищах. ГПСС предупредила, что эти сообщения отправляли мошенники и, получив их, нельзя нажимать на ссылку в sms-сообщении.

Козловскис подчеркнул, что полиция займется выяснением источника этих поддельных сообщений.

"Такая дезинформация недопустима, ее нельзя назвать шуткой, за основу взята важная и затрагивающая чувства тема", - сказал министр.

Козловскис призывает население получать достоверную информацию в приложении "112", которое пока скачали лишь 10% жителей.

