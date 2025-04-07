Опасно? Количество сбоев в навигации в небе над Латвией выросло на 55 процентов

Из них в марте текущего года было зафиксировано 52 сбоя в работе глобальной навигационной спутниковой системы, что вдвое меньше, чем в марте прошлого года, когда сбои были зафиксированы 103 раза.

Всего в 2024 году было зафиксировано 820 сбоев в работе глобальных навигационных спутниковых систем, в 2023 году — 342 случая, в 2022 году — 26 случаев.

Ранее LGS отмечала, что при составлении этих данных информация по конкретным авиакомпаниям отдельно не выделяется.

Компания также сообщила, что перебои начались одновременно с вторжением России в Украину и, по всей видимости, связаны с ним.

Ранее Агентство гражданской авиации (АГА) пояснило агентству LETA, что изучает и анализирует сообщения о сбоях в работе сигнала глобальной системы позиционирования (GPS) в воздушном пространстве Латвии. Хотя помехи в работе сигнала GPS влияют на обычные процессы гражданской авиации, они не представляют угрозы безопасности полетов воздушных судов, как транзитных, так и в/из Латвии.

В АГА подчеркивают, что для обеспечения безопасности полетов используются несколько систем, поэтому помехи от GPS не влияют на безопасность полетов. Все случаи помех GPS централизованно собираются и анализируются Европейским агентством по безопасности полетов.

LGS — 100% государственная компания, ее обязанностью является предоставление пользователям воздушного пространства аэронавигационных услуг.

В свою очередь, целью Агентства гражданской авиации является реализация государственной политики и управления в сфере использования воздушного пространства Латвии и деятельности гражданской авиации путем осуществления контроля за безопасностью полетов и авиационной безопасностью воздушных судов гражданской авиации, а также путем контроля за соответствием загрязнения, вызываемого воздушными судами, требованиям охраны окружающей среды.