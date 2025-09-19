«Они уходят!», — глава разведцентра Сил обороны Эстонии о «Запад-2025»

"После завершения учений российские войска приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации, то есть они не остались в этом регионе", – сказал Кивисельг в пятницу на еженедельном брифинге в Министерстве обороны.

Активная часть учений "Запад-2025" проходила с 12 по 16 сентября преимущественно в восточной части Беларуси и в некоторых регионах России.

По словам Кивисельга, на этот раз учения были менее масштабными по сравнению с предыдущими. "Мы предполагали, что у них не хватит сил организовать более масштабные учения на фоне войны в Украине", – отметил он.

Все обязательные элементы были отработаны в неполном объеме и поверхностно, добавил глава разведцентра.

По словам Кивисельга, наибольший вклад в учения "Запад-2025" внесли военно-морские и военно-воздушные силы РФ, а наиболее примечательной стала ракетная атака корвета Балтийского флота по цели, реализация которой потребовала взаимодействия различных родов войск.

В заключение Кивисельг еще раз подчеркнул, что войска, переброшенные в регион для проведения учений, начали отбывать в места постоянной дислокации.

Ранее учения "Запад-2025" вызвали обеспокоенность по поводу безопасности в соседних с Беларусью странах: Польше, Литве и Латвии. В МИД Украины напомнили, что под видом совместных российско-белорусских учений "Запад-2021" российские войска были сосредоточены на украинской границе в 2021–2022 годах, до начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Полковник Кивисельг: масштабы учений "Запад" в 10–20 раз меньше предыдущих

Департамент внешней разведки Эстонии также неоднократно указывал в своих ежегодниках на возросшие риски безопасности в нашем регионе, связанные с учениями "Запад".