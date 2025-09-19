Они не сравнивают себя с Европой, а просто заботятся о своих: президент о преимуществах Латгалии

Президент отметил, что сегодня много говорят о том, насколько важна восточная граница, и многое предпринимается для ее укрепления, однако возникло двоякое понимание того, что она собой представляет. С одной стороны, это регион, где показатели экономической активности отстают от средних по стране, откуда люди уезжают, а экономическая жизнь замедляется. С другой стороны, по словам президента, во время каждого регионального визита он видит очень мотивированных людей, которые не считают, что в их крае все плохо.

"Они очень мотивированы, они не считают валовой внутренний продукт, не сравнивают его с показателями всей страны или Европы, а просто каждый день заботятся о своем хозяйстве, предприятии, сотрудниках, найти которых не так просто", - сказал Ринкевич, отметив, что банки и финансовые учреждения видят Латвию только в пределах 70-100 километров от Риги и не предоставляют в регионах кредиты или другие меры поддержки предпринимательства.

"Хотя план достойный и очень хорошо написан, в итоге его реализация зависит от наших собственных людей, наших ответственных должностных лиц", - сказал президент, подчеркнув, что здесь возникают "довольно интересные повороты" из-за нехватки средств или других проблем.

"Вопрос в отношении - это то, что волнует людей на восточной границе. Если говорить о выполнении плана, то галочек будет довольно много. Если говорить о реальных ощущениях людей, то они абсолютно отличаются от планов", - сказал Ринкевич, отметив, что эта проблема начинается в Риге и часто продолжается во многих ответственных органах.

По словам президента, одним из важнейших вопросов развития и сохранения приграничных регионов являются не только оборона и безопасность, но и образование, включая доступность высшего образования.

Он подчеркнул, что в приграничных регионах большое значение имеет сотрудничество вузов и предприятий. "Очень важно, чтобы в Латгале оставался хотя бы один полноценный университет, в данном случае Даугавпилсский университет. Нужно четко заявить, что больше никаких экспериментов с вузами мы проводить не будем и Даугавпилсский университет останется", - сказал президент.

Ринкевич обратился к присутствующим на конференции политикам, которые планируют баллотироваться от Латгале и Видземе, указав, что важно регулярно посещать свой избирательный округ. Политики, которые появляются в регионах за два-три месяца до выборов, потом исчезают и снова приезжают перед выборами - это одна из проблем, которая свидетельствует об оторванности власти от народа, сказал президент.