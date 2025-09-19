Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Они не сравнивают себя с Европой, а просто заботятся о своих: президент о преимуществах Латгалии

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Реализация плана действий по укреплению восточных приграничных регионов зависит от наших собственных должностных лиц, заявил президент Эдгар Ринкевич на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Президент отметил, что сегодня много говорят о том, насколько важна восточная граница, и многое предпринимается для ее укрепления, однако возникло двоякое понимание того, что она собой представляет. С одной стороны, это регион, где показатели экономической активности отстают от средних по стране, откуда люди уезжают, а экономическая жизнь замедляется. С другой стороны, по словам президента, во время каждого регионального визита он видит очень мотивированных людей, которые не считают, что в их крае все плохо.

"Они очень мотивированы, они не считают валовой внутренний продукт, не сравнивают его с показателями всей страны или Европы, а просто каждый день заботятся о своем хозяйстве, предприятии, сотрудниках, найти которых не так просто", - сказал Ринкевич, отметив, что банки и финансовые учреждения видят Латвию только в пределах 70-100 километров от Риги и не предоставляют в регионах кредиты или другие меры поддержки предпринимательства.

"Хотя план достойный и очень хорошо написан, в итоге его реализация зависит от наших собственных людей, наших ответственных должностных лиц", - сказал президент, подчеркнув, что здесь возникают "довольно интересные повороты" из-за нехватки средств или других проблем.

"Вопрос в отношении - это то, что волнует людей на восточной границе. Если говорить о выполнении плана, то галочек будет довольно много. Если говорить о реальных ощущениях людей, то они абсолютно отличаются от планов", - сказал Ринкевич, отметив, что эта проблема начинается в Риге и часто продолжается во многих ответственных органах.

По словам президента, одним из важнейших вопросов развития и сохранения приграничных регионов являются не только оборона и безопасность, но и образование, включая доступность высшего образования.

Он подчеркнул, что в приграничных регионах большое значение имеет сотрудничество вузов и предприятий. "Очень важно, чтобы в Латгале оставался хотя бы один полноценный университет, в данном случае Даугавпилсский университет. Нужно четко заявить, что больше никаких экспериментов с вузами мы проводить не будем и Даугавпилсский университет останется", - сказал президент.

Ринкевич обратился к присутствующим на конференции политикам, которые планируют баллотироваться от Латгале и Видземе, указав, что важно регулярно посещать свой избирательный округ. Политики, которые появляются в регионах за два-три месяца до выборов, потом исчезают и снова приезжают перед выборами - это одна из проблем, которая свидетельствует об оторванности власти от народа, сказал президент.

