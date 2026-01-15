«Она дрожала и не реагировала»: в Варшаве спасли собаку из заледеневшей машины

Экипаж прибыл менее чем за 15 минут, но к этому времени состояние животного уже вызывало серьёзные опасения. Собака не реагировала ни на стук, ни на свет фонарика, её тело сотрясала дрожь. Стёкла автомобиля были покрыты инеем изнутри — явный признак того, что температура в салоне была критически низкой.

Из-за прямой угрозы жизни животного полиция и муниципальная стража приняли решение разбить стекло. Собаку извлекли из машины и сразу перенесли в служебный автомобиль, где её начали согревать. Уже через короткое время небольшой беспородный пёсик стал активнее двигаться.

После этого животное передали экипажу «Экопатруля», который доставил собаку в городской приют na Paluchu, где ему оказали дальнейшую помощь.

В Польше в очередной раз напоминают универсальный для всех стран совет во время холодной зимы:

❄️ в морозы нельзя оставлять животных в машине.

Даже при наличии шерсти собаки и кошки быстро переохлаждаются, а такие условия могут быть для них смертельными.

Иногда несколько минут — это разница между спасением и трагедией.