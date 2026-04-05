Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Он у нас!» Трамп рассказал, как в Иране был спасён второй сбитый американский лётчик

5 апреля, 2026 12:30

Военнослужащие США спасли второго члена экипажа американского боевого самолета, сбитого над Ираном. "Он у нас!" - написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social в воскресенье, 5 апреля. Американский военный в чине полковника получил ранения, но его жизнь вне опасности, подчеркнул глава Белого дома.

В районе операции произошла ожесточенная перестрелка, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя администрации США, пожелавшего остаться неизвестным. Близкое к Корпусу стражей исламской революции информагентство Tasnim ранее отметило, что регион попал под воздушную атаку.

Трамп рассказал детали поисково-спасательной операции и не поскупился ни на драматические подробности, ни на похвалу. По его словам, военный оказался за линией фронта "в коварных горах Ирана, преследуемый нашими врагами, которые приближались с каждым часом", однако "никогда не был по-настоящему одинок", потому что военное руководство в Вашингтоне и сослуживцы "круглосуточно следили за его местонахождением".

В поисковой операции были задействованы "десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире", отметил президент США. По его данным, накануне был успешно спасен еще один пилот. "Это первый случай в военной истории, когда два американских пилота были спасены по отдельности в глубине вражеской территории", - подчеркнул глава Белого дома, не уточнив, о самолете какой модели идет речь.

Трамп указал, что обе операции были проведены "без единого убитого или даже раненого американца", что противоречит его собственным словам о состоянии спасенного члена экипажа. "Мы достигли подавляющего превосходства в воздухе" над Исламской Республикой, добавил президент Соединенных Штатов, завершив свою речь поздравлением с Пасхой.

Двумя днями ранее администрация США подтвердила, что над Ираном был сбит американский боевой самолет. Военнослужащие США начали спасательную операцию, чтобы найти экипаж раньше, чем иранские солдаты. Позднее неназванные американские чиновники сообщили телеканалу CBS News, что один из пилотов спасен, а второй числится пропавшим.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?
СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

