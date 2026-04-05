«Он у нас!» Трамп рассказал, как в Иране был спасён второй сбитый американский лётчик

В районе операции произошла ожесточенная перестрелка, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя администрации США, пожелавшего остаться неизвестным. Близкое к Корпусу стражей исламской революции информагентство Tasnim ранее отметило, что регион попал под воздушную атаку.

Трамп рассказал детали поисково-спасательной операции и не поскупился ни на драматические подробности, ни на похвалу. По его словам, военный оказался за линией фронта "в коварных горах Ирана, преследуемый нашими врагами, которые приближались с каждым часом", однако "никогда не был по-настоящему одинок", потому что военное руководство в Вашингтоне и сослуживцы "круглосуточно следили за его местонахождением".

В поисковой операции были задействованы "десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире", отметил президент США. По его данным, накануне был успешно спасен еще один пилот. "Это первый случай в военной истории, когда два американских пилота были спасены по отдельности в глубине вражеской территории", - подчеркнул глава Белого дома, не уточнив, о самолете какой модели идет речь.

Трамп указал, что обе операции были проведены "без единого убитого или даже раненого американца", что противоречит его собственным словам о состоянии спасенного члена экипажа. "Мы достигли подавляющего превосходства в воздухе" над Исламской Республикой, добавил президент Соединенных Штатов, завершив свою речь поздравлением с Пасхой.

Двумя днями ранее администрация США подтвердила, что над Ираном был сбит американский боевой самолет. Военнослужащие США начали спасательную операцию, чтобы найти экипаж раньше, чем иранские солдаты. Позднее неназванные американские чиновники сообщили телеканалу CBS News, что один из пилотов спасен, а второй числится пропавшим.