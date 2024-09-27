Он «по-человечески извинился»: сбивший насмерть девушку водитель и семья покойной пошли на мировую

Трагическое ДТП произошло 9 декабря 2023 года на улице Елгавас в Риге, рядом с Академическим центром ЛУ. Обвиняемый 91-летний Янис К. своей вины в содеянном не признаёт — твердо стоит на своем: происшествия не помнит вообще, потому что потерял сознание. То же он заявил Латвийскому радио:

«Она (авария) произошла непреднамеренно, не при полном сознании. Я потерял его, думаю, примерно за какую-то секунду до этого перехода. И наехал на ту девушку, я об этом не знал, я вообще не знал, и потом я наехал дальше на тротуар и там, на тротуаре, я зацепил парня. И его тоже повалил, и очнулся, еще дальше в кусты въехал, много снега там было. И вот когда я врезался в препятствие, разбил машину — тогда я пришел в себя».

В июне мать погибшей Валентина и обвиняемый Янис подписали мировое соглашение. Адвокат потерпевшей стороны Алексей Пономарев рассказал Латвийскому радио, что согласно этой договоренности у потерпевшей нет претензий материального характера к водителю, и в качесвте возмещения морального ущерба была выплачена максимально возможная по закону сумма.

Отец покойной девушки Артемий пояснил, что обвиняемый выразил соболезнования и «по-человечески извинился». Адвокаты составили мировое, предусматривающее компенсацию морального ущерба за гибель дочери:

«Мы со своей стороны не высказываем каких-либо претензий и в суде не вмешиваемс в такие требования, котоыре высказывает прокурор. И когда судья объявит какое-то решение, мы не будем опротестовывать его. Мы передаем всёв руки закона и прокуратуры, потому что судится прокуратура, не мы. Мы потому сделали этот шаг, что если человек извинился, это уже хорошо».

Второй пострадавший в той аварии — молодой мужчина, попавший в больницу с тяжелым травмами. Даже после дополнительной медицинской экспертизы его в этом уголовном деле не признали потерпевшим. Не было констатировано таких телесных повреждений, в связи с которыми следовало бы предъявить обвинения. Поэтому молодой человек участвует в заседаниях суда только как свидетель.

Следующие заседания назначены на ноябрь.