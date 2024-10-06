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«Он должен победить». Илон Маск поддержал Трампа на митинге в Пенсильвании

© BBC 6 октября, 2024 14:16

Мир 0 комментариев

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вернулся в городок Батлер в штате Пенсильвания для продолжения предвыборного митинга, который 13 июля закончился для него попыткой покушения.

Вместе с ним на митинге выступил владелец Х Илон Маск, который призвал собравшихся поддержать Трампа на выборах 5 ноября.

Такое предвыборное шоу должно помочь Трампу заручиться голосами избирателей Пенсильвании — одного из важнейших колеблющихся штатов, где пока по опросам лидирует его соперник, вице-президент Камала Харрис.

«Как я уже говорил тут ранее…» — с этих слов Дональд Трамп начал в субботу свое выступление на митинге в городе Балтер в штате Пенсильвания. Слушавшие его за пуленепробиваемым стеклом сторонники зааплодировали шутке. В прошлый раз Трамп приезжал в Батлер 13 июля — в день, когда на него было совершено покушение.

В него стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он промахнулся, пуля лишь слегка задела ухо Трампа. Крукс успел убить одного и тяжело ранить еще двух человек из числа сторонников Трампа, прежде чем его застрелили охранявшие кандидата в президенты сотрудники Секретной службы.

Теперь, вспоминая о покушении, Трамп сказал, что тогда для него «время остановилось на 15 секунд». Он назвал стрелявшего в него «жестоким чудовищем» и порождением «необузданного зла».

С тех пор на жизнь бывшего президента и кандидата в президенты была совершена еще одна попытка покушения в штате Флорида, но там обошлось без выстрелов. В Пенсильвании его безопасность обеспечивали снайперы, в целом меры безопасности на митинге в Батлере были заметно усилены, передал корреспондент Би-би-си с места события.

«Это замечательный человек!»

Выступление Трампа на митинге в Батлере содержало типичный для него набор заявлений и обещаний: побороться с «коррумпированной системой», вернуть «уважение» к внешне политике США, закрыть «открытые границы», через которые в Америку проникают преступники.

Свою речь он завершил обещанием «вернуть американскую мечту» и «процветание в каждую семью».

Трамп также несколько раз упомянул июльское покушение на него, в том числе говоря о своих политических оппонентах, которые якобы «клевещут» на него и «как знать, может быть, даже пытались меня убить», цитирует Трампа корреспондент Би-би-си, бывший на митинге в Батлере в субботу.

Собравшиеся в Батлере сторонники Трампа встретили эти его слова аплодисментами.

Но, возможно, не меньшее впечатление на них произвело появление на трибуне в Батлере владельца платформы Х (бывший твиттер) Илона Маска, которого Трамп представил как «замечательного человека, который помогает нам строить невероятное будущее… он спас свободу слова и создал множество замечательных вещей».

Это было первое появление Маска на предвыборном мероприятии Трампа. О том, что он собирается посетить Батлер, Маск написал в Х накануне. «Приеду поддержать», — анонсировал он свой приезд в Пенсильванию ретвитом сообщения Трампа об «историческом» возвращении в Батлер.

«Президент Трамп должен победить на выборах, чтобы сохранить Конституцию и демократию в Америке. Он должен выиграть», — заявил Маск и призвал всех присутствующих регистрироваться для участия в голосовании, которое будет, по его мнению, «самым важным в нашей жизни». Он назвал покушение на Трампа в Батлере «настоящей проверкой характера».

Семь «полей битвы»

Пенсильвания — один из ключевых штатов на выборах президента США, которые пройдут 5 ноября, аналитики говорят, что именно он может решить исход выборов. Пенсильвания относится к числу так называемых колеблющихся штатов, исход голосования в которых не предопределен, а избиратели отдают свои голоса то за республиканцев, то за демократов.

Таких штатов семь: кроме Пенсильвании, это Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада и Северная Каролина. Именно им на финишной прямой избирательной кампании кандидаты уделяют больше всего ресурсов: больше всего митингов, больше всего денег на телевизионную рекламу. Их называют также battleground  — «поле битвы».

Свежие соцопросы фиксируют лишь небольшое, в пределах статистической погрешности, расхождение в уровнях поддержки Трампа и его соперницы Камалы Харрис во всех этих штатах, хотя в Пенсильвании формально лидирует Харрис, опережая Трампа примерно на 1%.

Она также провела субботу в колеблющемся штате — Северной Каролине, на встрече с волонтерами, которые помогают пострадавшим от разрушительного урагана «Хелен».

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