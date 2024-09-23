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Омбудсмен не нашел нарушения редакционной политики в статье Lsm.lv о разжигании розни

© LETA 23 сентября, 2024 08:05

Новости Латвии 0 комментариев

Омбудсмен общественных СМИ Эдмунд Апсалонс не обнаружил нарушения редакционной политики общественных СМИ в статье Lsm.lv "«Латышня» и «криевели» в соцсетях. Почему за разжигание ненависти не наказывают?", о чем свидетельствует заключение, опубликованное на сайте Совета по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ, SEPLP).

В статье, как говорится в заключении, отражена информация о возможных проявлениях речи вражды в постах в социальных сетях и о реакции на них со стороны правоохранительных органов.

В начале статьи описывается ситуация, в которой полиция накануне 9 мая призывала сообщать о нарушениях, в том числе в соцсети "Х". Некий пользователь "Х" написал:

«У кладбища тараканов в Берги русня стоит на обочине, где нельзя, чтобы возложить цветы. Полиции нет. @Valsts_policija». (Оригинал: Pie berģu prusaku kapiem krieveļi stāv ceļmalā, kur nedrīkst lai noliktu lakstus. Policijas nav. @Valsts_policija.) Госполиция отреагировала на этот пост фразой "Спасибо за информацию!". При этом полиция не отреагировала на пост, в котором другой пользователь под комментариями конкретного автора призывал к насилию.

В статье юристы, представители Центра по правам человека, ассоциированный профессор ЛУ и представитель бюро омбудсмена (Tiesībsarga birojs) разъясняют различные аспекты и нюансы речи вражды. В заключение излагается ход общения редакции с Госполицией по поводу поста в соцсети "Х", о котором шла речь в начале статьи.

Некое общество обратилось к омбудсмену по электронным СМИ с просьбой оценить публикацию на предмет соответствия целям государственной безопасности - уменьшению и устранению последствий советской оккупации и преступления руссификации, оценить качество публикации, ее соответствие Закону об общественных электронных СМИ и управлении ими, общественную пользу от публикации, а также лояльность журналиста по отношению к латвийскому государству.

Омбудсмен оценил заявление, публикацию и не нашел в статье Lsm.lv нарушений редакционной политики латвийских общественных СМИ.

Апсалонс констатировал, что публикация соответствует как целям общественных электронных СМИ, установленным SEPLP, так и общественным интересам. Цели общественных электронных СМИ состоят в укреплении демократического строя в Латвии и в поощрении чувства причастности к Латвии у ее жителей. В свою очередь, общественные интересы состоят в получении достоверной информации о решениях, процессах и событиях, влияющих на жизнь общества, в надзоре за политической, экономической и судебной властью, в укреплении законности и благосостояния, жизни в безопасной среде, уменьшении несправедливости и неравенства.

По мнению омбудсмена, публикация не нарушает профессиональные принципы общественных СМИ - точность, объективность, отделение фактов от мнений и избегание стереотипизации.

Кроме того, цель публикации и ее задача, а также рассмотренные в статье темы вносят вклад в устранение последствий советской оккупации и способствуют внутренней безопасности Латвии.

Омбудсмен поясняет, что нетерпимость к выразителям других мнений и допущение в общении высказываний, вызывающих вражду, а также неравное отношение к разным группам людей хотя бы частично следует оценивать в том числе и как последствия советской оккупации, принимая во внимание принципиальное отличие взаимоотношений, в том числе норм вежливости, в тоталитарном обществе от тех норм взаимоотношений, которые характеризуют демократическое общество.

Наряду с этим омбудсмен отмечает, что, исходя из приведенных обществом биографических данных автора статьи на портале Lsm.lv и из ответа, данного главным редактором Латвийского телевидения Сигитой Роке, нельзя сделать обоснованные и достоверные выводы о принадлежности автора статьи к какой-либо неназванной группе интересов и о вмешательстве этой группы в деятельность общественных СМИ.

Одновременно омбудсмен рекомендует общественным СМИ продолжать рассмотрение поднятой в статье темы и инициировать более обширную дискуссию в обществе о возможности разграничения "речи вражды" и "враждебных высказываний", о допустимом и недопустимом в постах в соцсетях в контексте объединяющих общество норм поведения, в целях чего ознакомиться с мнениями не только правоведов, но и более широкого круга экспертов.

Это, по мнению омбудсмена, способствовало бы более глубокому пониманию аудиторией границ между гарантированным свободой слова правом на высказывание своего мнения - в том числе в яркой, эмоциональной или даже грубой форме - и обязанностью сохранять уважительное отношение к оппоненту, уважая его право на защиту чести и достоинства.

Кроме того, омбудсмен рекомендует информировать аудиторию Lsm.lv о том, чем закончилась (если закончилась) переписка редакции с руководством Госполиции, чтобы стало ясно, является ли описанное в статье проявлением неравнодушного отношения и не являются ли подобные проявления всего лишь отдельным случаем. Омбудсмен считает, что для этой цели намного продуктивнее формальной переписки было бы более развернутое интервью с ответственным представителем Госполиции.

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