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Около 5 метров в год: море все больше отступает от латвийского берега (2)

© LETA 3 октября, 2024 11:27

Новости Латвии 2 комментариев

До конца века в Латвии прогнозируется отступление береговой линии на 47-72 метра. Из-за глобального потепления в результате подъема уровня воды в море к 2100 году в Латвии в зависимости от сценария изменения климата прогнозируется отступление береговой линии в среднем на 47-72 м, говорится в докладе Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии "Система и оценка удаленного мониторинга латвийской береговой линии".

Анализ прежних данных указывает на относительно небольшой рост уровня моря: при сравнении средних значений периодов климатической нормы с 1961 по 1990 и с 1991 по 2020 годы уровень моря в Латвии поднялся примерно на полтора сантиметра. Учитывая предполагаемое ускорение климатических изменений в XXI веке, ожидается, что изменения уровня моря станут более стремительными.

По прогнозам, средний уровень моря на территории Латвии к 2100 году может подняться на 32,6 см в случае небольших климатических изменений и на 50,3 см - в случае существенных изменений.

Все модели изменения климата указывают на смещение береговой линии, различается только прогнозируемый масштаб продвижения моря. Так, при существенных изменениях климата на морском побережье в Саулкрасты и в Мазирбе прогнозируется отступление береговой линии даже на 113 м, а возле Клапкалнциемса - на 40 м.

На изменение береговой линии влияют прибрежные подводные наклоны и крутизна берега, поэтому в местах, где исторически наблюдалась эрозия, не всегда прогнозируются самые значительные изменения в будущем. Например, в окрестностях Юркалне, учитывая крутой угол отвесного берега пляжа, изменения береговой линии в будущем вряд ли превысят 21-33 м.

В случае незначительных изменений климата в 2100 году побережье Латвии может отступить в среднем на 47 м, в случае средних по интенсивности изменений - на 61 м, а в случае существенных изменений климата - на 72 м.

Авторы доклада Виестурс Зандерсонс, Валтерс Жейзис, Янис Лапинскис и Андрис Виксна подчеркивают, что прогнозы на будущее считаются индикативными. Для создания более точных прогнозов необходимы более масштабные гидродинамические модели потоков наносов, которые могли бы лучше охарактеризовать изменения пляжей с учетом воздействия таких переменных факторов, как уровень воды, потоки наносов, волны, прибрежная растительность и различные меры береговой защиты, осуществляемые людьми.

В период с 2017 по 2022 год более чем на 55% побережья Латвии - протяженностью 270 км - наблюдалось отступление берега со средней скоростью отступления 1,46 м в год. На оставшейся части побережье общей протяженностью свыше 220 км зафиксирован намыв берега со средней скоростью 1,41 м в год.

На большинстве латвийских пляжей наблюдаются небольшие береговые изменения - менее двух метров в год. Особенно резкие изменения, превышающие пять метров в год, происходят на береговой линии общей протяженностью 13 км, на семи таких участках наблюдается резкое отступление берега, в то время как на протяжении 6 км происходит резкое расширение берега.
 

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