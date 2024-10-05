Около 100 человек на Эспланаде почтили память жертв среди гражданского населения Палестины

Участники держали в руках флажки Палестины, а также плакаты с лозунгами. Присутствовал также некий мужчина с флагом Израиля.

На место проведения мероприятия прибыло четыре экипажа Госполиции и Рижской муниципальной полиции.

В начале мероприятия были зажжены свечи, затем выступили несколько ораторов.

Как сообщалось, организаторы мероприятия изначально планировали провести его в другое время и в другом месте, а именно у памятника Свободы, но самоуправление запретило проводить его там, и место было перенесено.

Устроителем мероприятия является организация, называющая себя движением "За свободную Палестину", однако, по данным Firmas.lv, такая организация не зарегистрирована в регистре обществ и фондов.

Заявку на проведение мероприятия в Рижскую думу подало частное лицо.