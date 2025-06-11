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«Окно возможностей для смены власти»: многолетнего мэра Елгавы пытаются отправить в оппозицию

© LETA 11 июня, 2025 16:53

Новости Латвии 0 комментариев

Избранные в Елгавскую думу политические силы начали переговоры с целью отправить в оппозицию многолетнего мэра города Андриса Равиньша (СЗК), свидетельствуют заявления представителей политических партий агентству ЛЕТА

По словам единственного избранного от Новой консервативной партии (НКП) депутата нового созыва Мартиньша Шталса, избиратели показали, что хотят перемен, поэтому правившая до сих пор в городе политическая сила не приглашается на переговоры по созданию коалиции.

Шталс признал, что в думе формируется новая коалиция, к которой планирует присоединиться и Национальное объединение. Лидер этой политической силы в городе Юрий Стродс является заместителем Равиньша, но в новый созыв избран не был.

Шталс пока не стал прогнозировать, кто может стать новым мэром города, но, по его словам, кандидата следовало бы продвигать из тех списков, которые получили в думе по два мандата, - это Нацобъединение, "Движение "За!"" и "Новое Единство". Однако в переговорах по созданию коалиции участвует и Латвийское объединение регионов (ОРЛ) с одним мандатом.

"В Елгаве открылось окно возможностей для смены действующей власти", - прокомментировал происходящее депутат действующего созыва Улдис Думиньш ("Движение "За!").

Он тоже не скрывал, что переговоры ведутся в том числе о новом руководстве мэрии. "Думаю, да", - ответил Думиньш на вопрос, будет ли в городе новый мэр.

Думиньш также не назвал конкретных людей, которых можно было бы выдвинуть на пост мэра, поскольку важны и компетенции, и поддержка избирателей, и представительство политической силы в думе.

Депутат Нацобъединения Роберт Шлегелмилхс, который будет работать и в новом созыве, говорил о возможной новой коалиции более уклончиво, утверждая, что готов сотрудничать и со "старой", и с "новой" властью. Нацобъединению важно сотрудничать с латышскими партиями.

"Переговорный процесс еще идет", - прокомментировал депутат.

В случае объединения Нацобъединения, НКП, "Движения "За!", ЛОР и "Нового Единства" коалиция получит восемь голосов.

Как сообщалось, в Елгаве на муниципальных выборах в ожесточенной борьбе неубедительное большинство голосов получила многолетняя руководящая в крае политическая сила - Союз зеленых и крестьян. Сразу за ними следует совместный список партий "Суверенная власть" и "Объединение младолатыши".

10,73% избирателей поддержали "Новое Единство", а 10,31% - Национальное объединение. За "Движение "За!"" проголосовали 9,96%, а за Новую консервативную партию (НКП) - 7,62%.

Латвийское объединение регионов набрало 7,56 % голосов, а "Латвия на первом месте" - 6,65 %.

Остальные партии в Елгаве не преодолели 5-процентный барьер.

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