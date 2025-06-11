«Окно возможностей для смены власти»: многолетнего мэра Елгавы пытаются отправить в оппозицию

По словам единственного избранного от Новой консервативной партии (НКП) депутата нового созыва Мартиньша Шталса, избиратели показали, что хотят перемен, поэтому правившая до сих пор в городе политическая сила не приглашается на переговоры по созданию коалиции.

Шталс признал, что в думе формируется новая коалиция, к которой планирует присоединиться и Национальное объединение. Лидер этой политической силы в городе Юрий Стродс является заместителем Равиньша, но в новый созыв избран не был.

Шталс пока не стал прогнозировать, кто может стать новым мэром города, но, по его словам, кандидата следовало бы продвигать из тех списков, которые получили в думе по два мандата, - это Нацобъединение, "Движение "За!"" и "Новое Единство". Однако в переговорах по созданию коалиции участвует и Латвийское объединение регионов (ОРЛ) с одним мандатом.

"В Елгаве открылось окно возможностей для смены действующей власти", - прокомментировал происходящее депутат действующего созыва Улдис Думиньш ("Движение "За!").

Он тоже не скрывал, что переговоры ведутся в том числе о новом руководстве мэрии. "Думаю, да", - ответил Думиньш на вопрос, будет ли в городе новый мэр.

Думиньш также не назвал конкретных людей, которых можно было бы выдвинуть на пост мэра, поскольку важны и компетенции, и поддержка избирателей, и представительство политической силы в думе.

Депутат Нацобъединения Роберт Шлегелмилхс, который будет работать и в новом созыве, говорил о возможной новой коалиции более уклончиво, утверждая, что готов сотрудничать и со "старой", и с "новой" властью. Нацобъединению важно сотрудничать с латышскими партиями.

"Переговорный процесс еще идет", - прокомментировал депутат.

В случае объединения Нацобъединения, НКП, "Движения "За!", ЛОР и "Нового Единства" коалиция получит восемь голосов.

Как сообщалось, в Елгаве на муниципальных выборах в ожесточенной борьбе неубедительное большинство голосов получила многолетняя руководящая в крае политическая сила - Союз зеленых и крестьян. Сразу за ними следует совместный список партий "Суверенная власть" и "Объединение младолатыши".

10,73% избирателей поддержали "Новое Единство", а 10,31% - Национальное объединение. За "Движение "За!"" проголосовали 9,96%, а за Новую консервативную партию (НКП) - 7,62%.

Латвийское объединение регионов набрало 7,56 % голосов, а "Латвия на первом месте" - 6,65 %.

Остальные партии в Елгаве не преодолели 5-процентный барьер.