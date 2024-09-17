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Ой! В Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса понизили в должности (ДОПОЛНЕНО)

Редакция PRESS 17 сентября, 2024 18:20

Мир 0 комментариев

LETA

В своей речи на встрече с президентами политических групп в Европарламенте Урсула фон дер Ляйен назвала новый состав еврокомиссаров. Несмотря на то, что количество вице-президентов увеличилось до 6 человек, место Валдиса Домбровскиса от региона заняла представитель Финляндии - Хенна Вирккунен, сообщает депутат Рисдкой думы Константин Чекушин со ссылкой на ec.europa.eu.

Валдис Домбровскис будет уполномоченным по вопросам экономики и производства (Economy and Productivity), а также будет уполномоченным по "внедрению и упрощению процедур" (сommissioner for Implementation and Simplification). Но уже не в роли вице-президента, а в роли простого еврокомиссара.

Литовец Андрюс Кубилиус станет комиссаром по вопросам обороны ЕС. Комиссаром по иностранным делам и политике безопасности станет бывший премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, которая сменит на этой должности Жозепа Борреля.

Тереза Рибера из Испании станет исполнительным вице-председателем по вопросам зеленого курса, а также будет отвечать за политику в области конкуренции.

Представитель Франции Стефан Сежурне займет пост исполнительного вице-председателя по вопросам процветания, индустриальной стратегии и единого рынка.

Роксана Минзату из Румынии станет исполнительным вице-председателем по вопросам образования, культуры, занятости и социальным правам.

Раффаэле Фитто из Италии станет исполнительным вице-председателем по вопросам сплочения, реформ и регионального развития.

Роксана Минзату из Румынии станет исполнительным вице-председателем по вопросам образования, культуры, занятости и социальным правам.

Раффаэле Фитто из Италии станет исполнительным вице-председателем по вопросам сплочения, реформ и регионального развития.

Марош Шефчович из Словакии получил две должности: комиссара по торговле и экономической безопасности и комиссара по институциональным отношениям и прозрачности, подчиняясь на второй должности непосредственно фон дер Ляйен.

Дубравка Шуйца из Хорватии станет комиссаром по вопросам региона Средиземного моря и отношений с южными соседями ЕС, представитель Венгрии Оливер Вархеи займет пост комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных, Вопке Хукстра из Нидерландов - комиссара по вопросам климата, климатической нейтральности и чистого роста.

Йозеф Сикела из Чехии станет комиссаром по международному партнерству, представитель Кипра Костас Кадис - комиссаром по рыболовству и океанам, Мария Луиш Албукерке из Португалии - комиссаром по вопросам финансовых услуг и инвестиций.

Аджа Лабиб из Бельгии займет пост комиссара по вопросам кризисного управления, Магнус Бруннер из Австрии - комиссара по внутренним делам и миграции, Джессика Росвалл из Швеции - комиссара по вопросам окружающей среды, устойчивости водных ресурсов и экономики замкнутого цикла.

Петр Серафин из Польши станет комиссаром по бюджету, борьбе с мошенничеством и вопросам госуправления, Дан Йоргенсен из Дании - комиссаром по энергетике и жилищным вопросам, Екатерина Захариева из Болгарии - комиссаром по исследованиям и инновациям, Майкл Макграт из Ирландии - комиссаром по вопросам демократии, правосудия и верховенства закона, Апостолос Цицикостас из Греции - комиссаром по устойчивому транспорту и туризму, Кристоф Хансен из Люксембурга - комиссаром по сельскому хозяйству и продовольствию, представитель Мальты Глен Микаллеф - комиссаром по вопросам равенства поколений, культуры, молодежи и спорта.

Как сообщила фон дер Ляйен, в предложенный ею новый состав комиссии входят 11 женщин, что составляет 40% ее членов. В первом списке кандидатов было около 22% женщин и 78% мужчин, что, по мнению фон дер Ляйен, неприемлемо, поэтому в ходе переговоров с государствами пропорция была изменена на 40% женщин и 60% мужчин, говорится в заявлении Еврокомиссии.

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