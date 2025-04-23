Охрана должна вмешаться: PVD рассказала, чего категорически нельзя делать в магазине

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) Латвии призывает магазины строго следить за соблюдением санитарных норм и не допускать размещения домашних животных в продуктовых тележках.

В эфире TV24 одна из зрительниц задала вопрос: «Я очень часто замечаю в супермаркетах, что люди кладут собак в тележки для покупок, предназначенные для продуктов. Простите, но ведь собака пришла с грязными лапами, возможно, перед этим где-то испражнялась. Скажите, пожалуйста, что вы думаете об этом явлении, которое довольно часто можно наблюдать в магазинах?»

Генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис, отвечая на вопрос зрительницы, выразил твердую позицию по поводу подобных ситуаций. По его словам, размещение домашних животных в тележках, предназначенных для продуктов питания, — это не только нарушение гигиенических требований, но и потенциальная угроза для общественного здоровья.

«Это абсолютно недопустимая ситуация, поскольку животные переносят различные бактериальные и паразитарные заболевания. Помещать животное в тележку, где потом будут находиться продукты, — недопустимо. Сотрудники магазина и охрана должны вмешиваться в таких случаях», — подчеркнул Балодис.

Он также добавил, что персонал магазина должен немедленно реагировать и делать замечание покупателю, который поместил животное в продуктовую тележку.