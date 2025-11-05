Охотник за зарплатой: латгальская гастроль киевского медвежатника в далёкие 70-е

Забыла запереть сейф

Это случилось перед самыми новогодними праздниками, когда традиционно выплачивалась так называемая тринадцатая зарплата - непременная предновогодняя премия. В Резекненский райотдел МВД Латвийской ССР поступило сообщение о краже.

Сумма похищенного оказалась столь велика, что местное начальство незамедлительно проинформировало Ригу, откуда в помощь была откомандирована оперативная группа. В помещение администрации совхоза рижане прибыли поздно вечером. На полу, рядом с канцелярским столом, стоял внушительный сейф с открытой дверцей. На дне его лежало несколько пачек 10-рублевых купюр в банковской упаковке.

"Ведь полнехонек был, полнехонек, когда вчера вечером закрывал. Крышка аж пружинила, - утверждала кассирша Илона. - Вот видите - и контролька в замке нарушена". В подтверждение своих слов женщина показывала на навесной замок, в отверстии которого белела надорванная бумажка с печатью учреждения.

Показания пожилой сторожихи особой ясности не внесли. «Отлучилась я домой чайку попить, - рассказывала она. - Возвращаюсь и слышу, что в другом конце коридора кто-то вроде побежал. Потом стекло где-то зазвенело. Кинулась я к кассе, гляжу: сургучная печать-то, что на двери была, на полу лежит..."

Осмотр места происшествия показал, что одна из оконных рам была выбита. Снег под окном был утоптан, а несколько обнаруженных следов для идентификации не годились. Можно было подводить первые итоги.

Судя по всему, столь дерзкая кража была подготовлена заранее и совершил ее кто-то из местных, хорошо знающих и расположение кабинетов в администрации совхоза, и обстановку помещения кассы, а также то, когда там могла находиться крупная сумма денег. Главным подозреваемым стала кассир. Для этого имелись серьезные основания.

Эксперт дал категорическое заключение: все три замка - от дверей кассовой комнаты, внутренний от сейфа и навесной контрольный - были вполне исправными, и на их механизмах отсутствовали следы отпирания подобранными ключами или отмычками. Кроме того, после исследования контрольного вкладыша выяснилось, что имевшийся там разрыв не совпадал с расположением и размерами замочной скважины.

Отсюда и следовал вывод, что контролька могла быть надорвана, только находясь вне замка.

Выходит, кассирша Илона либо вовсе не отпирала замки, либо открыла их своими ключами. К тому же никто, кроме нее, не мог инсценировать повреждение вкладыша. Женщина довольно долго путалась в своих показаниях, порой впадала в истерику.

В конце концов она была вынуждена признаться, что, уходя вечером домой, она по рассеянности забыла запереть и сейф, и входную дверь. А когда ночью ее вызвала сторожиха, то она, обнаружив свою оплошность, схватила лежавший на столе навесной замок, надорвала бумажку с печатью и засунула в скважину. «А денег я не брала, ни копейки не брала", - уверяла она.

Другие подозреваемые

Вполне резонно возникло предположение о том, что в деле могла быть замешана сторож. Ведь она, заступая на дежурство, была обязана проверить, заперты ли служебные помещения. Но в тот вечер, по ее словам, она это почему-то не сделала. Кроме того, в нарушении должностной инструкции она отлучилась домой. А когда, вернувшись, услышала чьи-то шаги, то не сделала даже попытки поинтересоваться, кто же там ходит в столь поздний час.

Похищенные деньги кассир получила за несколько дней до кражи, и предназначались они для выплаты декабрьской зарплаты и премиальных. Об этом в совхозе знали многие. Требовалось определить наиболее точно круг лиц, среди которых мог быть человек, проникший в кассу.

Путем сопоставления ряда показаний был определен примерный час совершения кражи - с 21.30 до 22.30. Теперь надо было искать того, кто в это время мог бы находиться поблизости. В этом же доме был расположен совхозный клуб, где в тот вечер репетировал самодеятельный оркестр, и в зрительном зале демонстрировался кинофильм. Поэтому подозреваемых было предостаточно.

Прежде всего отработали кассира. Алиби у нее оказалось стопроцентным. Проверили образ жизни Илоны и ее мужа. Семья как семья. Уровень доходов и расходов соответствовал друг другу. Супруги были общительными, имели широкий круг знакомых, но ни в чем предосудительном замечены не были.

Отработали и версию о причастности сторожихи. Здесь оперативникам помогли участковый и его нештатные помощники, которые смогли доказать непричастность женщины и ее семьи к краже денег.

Следствие зашло в тупик.

Нашли в Киевской области

Оставалось отработать еще одну версию. Было вполне вероятно, что злоумышленник мог уехать из Латвии. Стали проверять списки жителей, недавно покинувших эти места. И оперативники обратили внимание на Вячеслава М., который неожиданно уехал на постоянное жительство на свою родину - в Киевскую область Украины.

Там он купил дом, обставил его мебелью, сделал другие дорогие покупки. Но тут оказалось, что в отпуск М. не собирался. Уехал он внезапно - вместе в женой и тремя детьми. Так же внезапно решил остаться на Украине, затребовав по почте трудовую книжку. Были проведены точные расчеты доходов и расходов. Выяснилось, что потрачено было гораздо больше.

В итоге последовала командировка в Киевскую область. Две недели латвийские и украинские милиционеры готовились к встрече с Вячеславом М. Было установлено, что подозреваемый привез из Латвии 20 тысяч рублей и хвастался пачками 10-рублевых купюр в банковской упаковке.

Но чувствовалось, что нервы у него стали сдавать. Он устроил скандал на своей работе. Народный судья, к которому поступил материал, квалифицировал произошедшее как мелкое хулиганство и назначил наказание в виде 15 суток ареста.

После того как подозреваемый двое суток пробыл в камере, его вызвали на допрос. Он продолжался три часа. Следователь аргументы выкладывал осторожно, в нужных случаях ограничиваясь намеками, давая понять, что известно ему гораздо больше.

В итоге обвиняемый был вынужден признаться и рассказать, что к краже готовился почти год. Тогда, во время киносеанса, вышел в коридор, подергал дверь - не заперта. Успел сбегать за молотком, но и сейф оказался незапертым. Деньги в банковской упаковке с росписью кассира нашли на приусадебном участке в сарае за дровами, углем и разным мусором. Они были упакованы в полиэтиленовый мешок и сложены в хозяйственную сумку.

За кражу денег в особо крупных размерах Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Латвийской ССР приговорила Вячеслава М. к длительному сроку тюремного заключения.

Александр ВАЛЬТЕР