Ограничения на продажу алкоголя — это катастрофа: Данусевич (1)

Редакция PRESS 12 августа, 2025 10:15

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич в программе TV24 «На линии» утверждает, что пострадавшими от поправок в Закон об обороте алкогольных напитков стали как продавцы, так и покупатели. По его мнению, для мелких торговцев ограничения вынуждают сокращать рабочее время, а покупателей — невольно превращаться в клиентов супермаркетов.

Как известно, с 1 августа сокращено время розничной продажи алкоголя в магазинах и в интернете. А именно: с понедельника по субботу алкоголь можно приобретать с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — с 10:00 до 18:00. Новый порядок создает проблемы не только покупателям, но и торговцам, особенно мелким — в этом уверен Данусевич.

«К сожалению, несколько небольших магазинов уже сейчас сократили рабочее время до 20:00 или планируют это сделать, потому что доходы мелких торговцев за те два часа с 20:00 до 22:00 снижаются, прибыль минимальна, так как наценка на основные продукты минимальна, а алкоголь, который все это компенсировал, продавать нельзя», — поясняет представитель торговцев и продолжает: «Мы уже говорили, что правительство, принимая решения, должно оценивать экономические последствия для народного хозяйства и принимать либо компенсирующие решения, как в сельском хозяйстве, либо делать исключения».

Такая ситуация, когда маленькие магазины будут работать до 20:00, а крупные — как обычно до 22:00, означает, что покупатели, которые регулярно совершали покупки в небольших магазинах у дома, будут вынуждены стать клиентами супермаркетов.

И так человек постепенно изменит свои привычки — даже если у дома останется маленький магазин, он постепенно привыкнет покупать в том, который работает дольше, и заодно приобретать там все те товары, которые обычно брал в ближайшем магазине. Маленькие магазины потеряют своих клиентов.

Эту ситуацию Данусевич называет катастрофой для мелких торговцев. И это, как он утверждает, противоречит решению Европейской комиссии и ОЭСР о поддержке розничной торговли.

«Государству поручено поддерживать мелких торговцев в конкуренции с крупными. Сейчас это решение сознательно ухудшило положение мелких торговцев по сравнению с крупными», — говорит Данусевич и добавляет, что такие административные методы ни к чему хорошему не приводят, потому что, например, в странах, где продажа алкоголя разрешена круглосуточно, люди потребляют алкоголя не больше и не меньше, чем в Латвии.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

