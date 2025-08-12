Как известно, с 1 августа сокращено время розничной продажи алкоголя в магазинах и в интернете. А именно: с понедельника по субботу алкоголь можно приобретать с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — с 10:00 до 18:00. Новый порядок создает проблемы не только покупателям, но и торговцам, особенно мелким — в этом уверен Данусевич.

«К сожалению, несколько небольших магазинов уже сейчас сократили рабочее время до 20:00 или планируют это сделать, потому что доходы мелких торговцев за те два часа с 20:00 до 22:00 снижаются, прибыль минимальна, так как наценка на основные продукты минимальна, а алкоголь, который все это компенсировал, продавать нельзя», — поясняет представитель торговцев и продолжает: «Мы уже говорили, что правительство, принимая решения, должно оценивать экономические последствия для народного хозяйства и принимать либо компенсирующие решения, как в сельском хозяйстве, либо делать исключения».

Такая ситуация, когда маленькие магазины будут работать до 20:00, а крупные — как обычно до 22:00, означает, что покупатели, которые регулярно совершали покупки в небольших магазинах у дома, будут вынуждены стать клиентами супермаркетов.

И так человек постепенно изменит свои привычки — даже если у дома останется маленький магазин, он постепенно привыкнет покупать в том, который работает дольше, и заодно приобретать там все те товары, которые обычно брал в ближайшем магазине. Маленькие магазины потеряют своих клиентов.

Эту ситуацию Данусевич называет катастрофой для мелких торговцев. И это, как он утверждает, противоречит решению Европейской комиссии и ОЭСР о поддержке розничной торговли.

«Государству поручено поддерживать мелких торговцев в конкуренции с крупными. Сейчас это решение сознательно ухудшило положение мелких торговцев по сравнению с крупными», — говорит Данусевич и добавляет, что такие административные методы ни к чему хорошему не приводят, потому что, например, в странах, где продажа алкоголя разрешена круглосуточно, люди потребляют алкоголя не больше и не меньше, чем в Латвии.