Офтальмологи предупреждают: синдром сухого глаза молодеет. Что советуют эксперты родителям
8 апреля, 2026

Синдром сухого глаза, который ещё недавно считался проблемой людей старшего возраста, сегодня всё чаще диагностируется у молодых пациентов. По наблюдениям офтальмологов, возрастной порог заметно снизился - жалобы фиксируются даже у людей до 30 лет.

Основные причины:

- работа за компьютером,

- постоянное использование смартфонов

В результате этого частота моргания снижается и это приводят к тому, что слёзная плёнка быстрее разрушается. В результате глаз теряет естественную защиту и увлажнение.

Синдром сухого глаза проявляется по-разному:

- жжение,

- ощущение инородного тела,

- повышенная утомляемость глаз,

- временное ухудшение зрения.

Часто эти симптомы игнорируются, списываются на усталость, однако без должного внимания состояние может прогрессировать!

Отдельное внимание специалисты уделяют детям. По словам офтальмологов, всё больше школьников проводят значительную часть дня с гаджетами — как для учёбы, так и для развлечений. Это напрямую влияет на здоровье глаз.

Эксперты советуют родителям выстраивать цифровую гигиену с раннего возраста. Речь не о полном запрете устройств, а о разумном контроле.

Важно ограничивать общее экранное время Делать регулярные перерывы Поощрять альтернативные активности- прогулки, спорт, игры на свежем воздухе. И подавать личный пример: дети копируют поведение взрослых.

В этой связи можно только пориветствовать запрет, что в школах Латвии c 1 июня 2026 года вводится запрет на использование мобильных телефонов для учеников 1–9 классов.

Важно понимать, что слёзная плёнка выполняет не только увлажняющую функцию. Она защищает глаз от микроповреждений, инфекций и воздействия окружающей среды. Когда её структура нарушается, страдает вся поверхность глаза.

Современный подход к решению проблемы предполагает использование средств, максимально приближенных к естественной слезе. Особенно ценятся растворы без консервантов, которые можно применять регулярно без риска дополнительного раздражения.

По словам врачей, важна не только симптоматическая помощь, но и поддержка естественных процессов восстановления. Регулярное увлажнение, защита от внешних факторов и контроль цифровой нагрузки позволяют значительно снизить риск развития хронического синдрома сухого глаза.

Профилактика это ключевой инструмент сохранения зрения!