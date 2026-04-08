Офтальмологи предупреждают: синдром сухого глаза молодеет. Что советуют эксперты родителям

8 апреля, 2026 14:48

Синдром сухого глаза, который ещё недавно считался проблемой людей старшего возраста, сегодня всё чаще диагностируется у молодых пациентов. По наблюдениям офтальмологов, возрастной порог заметно снизился - жалобы фиксируются даже у людей до 30 лет.

Основные причины:

  - работа за компьютером,

  - постоянное использование смартфонов

В результате этого частота моргания снижается и это приводят к тому, что слёзная плёнка быстрее разрушается. В результате глаз теряет естественную защиту и увлажнение.

Синдром сухого глаза проявляется по-разному:

- жжение,

- ощущение инородного тела,

- повышенная утомляемость глаз,

- временное ухудшение зрения.

Часто эти симптомы игнорируются, списываются на усталость, однако без должного внимания состояние может прогрессировать!

Отдельное внимание специалисты уделяют детям. По словам офтальмологов, всё больше школьников проводят значительную часть дня с гаджетами — как для учёбы, так и для развлечений. Это напрямую влияет на здоровье глаз.

Эксперты советуют родителям выстраивать цифровую гигиену с раннего возраста. Речь не о полном запрете устройств, а о разумном контроле.

  1. Важно ограничивать общее экранное время
  2. Делать регулярные перерывы
  3. Поощрять альтернативные активности- прогулки, спорт, игры на свежем воздухе.
  4. И подавать личный пример: дети копируют поведение взрослых.

В этой связи можно только пориветствовать запрет, что в школах Латвии c 1 июня 2026 года вводится запрет на использование мобильных телефонов для учеников 1–9 классов.

Важно понимать, что слёзная плёнка выполняет не только увлажняющую функцию. Она защищает глаз от микроповреждений, инфекций и воздействия окружающей среды. Когда её структура нарушается, страдает вся поверхность глаза.

Современный подход к решению проблемы предполагает использование средств, максимально приближенных к естественной слезе. Особенно ценятся растворы без консервантов, которые можно применять регулярно без риска дополнительного раздражения.

В этом контексте специалисты обращают внимание на капли для глаз Starazolin BlueLight Protect (medicīnska ierīce). Их состав включает гиалуроновую кислоту, которая обладает выраженными водоудерживающими свойствами и способствует восстановлению слёзной плёнки. Дополнительные компоненты розмариновая кислота и витамин B12 обеспечивают антиоксидантную защиту поверхности глаза.

По словам врачей, важна не только симптоматическая помощь, но и поддержка естественных процессов восстановления. Регулярное увлажнение, защита от внешних факторов и контроль цифровой нагрузки позволяют значительно снизить риск развития хронического синдрома сухого глаза.

Профилактика это ключевой инструмент сохранения зрения!

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Читать
Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

Читать

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Читать

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Читать

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Читать

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Читать

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Читать