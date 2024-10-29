Одно слово и деньги заморожены: рижанке пришлось объяснять, что она не обходит санкции против России

В странной ситуации оказалась клиентка «Swedbanka», которой заблокировали перечисление в размере 50 евро со счета ее подруги из Финляндии, которая гостила в Риге. Причиной, похоже, стало указание в комментарии платежа названия ресторана «Ривьера», который женщины вместе посетили в Риге.

Получается, что именно название ресторана стало причиной заморозки перечисления, поскольку оно схоже с компанией, которая фигурирует в санкционном списке, хотя в данном случае и нет никакой связи с вышеупомянутым рестораном.

О ситуации пишет Анце Тарвида пишет в социальной сети "Х": "Слушайте, ну не слишком ли много требований из-за 50 евро? В субботу я была в "Ривьере", чтобы встретиться с подругой, приехавшей в гости из Финляндии. Сняла 50 евро, потому что знала, что придется оплатить счет + чаевые. Подруга перевела мне деньги обратно, и теперь мне нужно объяснять?"

В «Swedbanka» прокомментировали ситуацию:

«Приносим извинения за этот опыт, мы обратились к нашим коллегам за разъяснениями – такие случаи, как правило, возникают из-за требований по контролю платежей. Например, даже если целью являются задачи взаимных расчетов между частными лицами, а цель платежного поручения совпадает с санкционным спискам компании. Поскольку без объяснения клиента мы не можем произвести перечисление, мы отправляем следующие сообщения, на которые также ожидаем ответ клиента. Если вы уже отправили объяснение, коллеги осуществят возврат средств в тот же день».

Несмотря на пояснения банка, люди выражают недоумение в комментариях: "Неужели существуют такие требования по выплатам в 50 евро? Или даже по 5 евро? Ваши сотрудники видят же, что деньги не пересчитываются компании под санкциями".