Одним способом получить ВНЖ в Латвии станет меньше: поправки в закон

© LETA 9 декабря, 2025 17:56

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник поддержало поправки к Закону об иммиграции, которые исключат возможность получения временного вида на жительство путём покупки беспроцентных государственных ценных бумаг. Поправки, согласно регулированию Европейского союза, предусматривают совершенствование механизма выдачи единого вида на жительство и разрешения на работу для граждан третьих стран, а также уточняют другие условия, связанные с получением вида на жительство.

В соответствии с директивой Европейского союза впредь временные виды на жительство трудоустроенных граждан третьих стран не будут аннулироваться, если период безработицы в течение срока действия разрешения не превысит трёх месяцев, а если иностранец работал в Латвии более двух лет, допустимый период безработицы будет продлён до шести месяцев.

Изменения в Законе об иммиграции предусматривают уточнение процесса подачи заявлений на получение вида на жительство в Управление по делам гражданства и миграции, устанавливая законное пребывание как предварительное условие, а также определяя процедуру подачи недостающих документов и вводя единый 14-дневный срок, обеспечивающий прозрачный и предсказуемый процессуальный порядок.

Законопроект также предусматривает право делегировать внешнему поставщику услуг принятие документов, подаваемых для получения вида на жительство, а в случае сомнений — проверку подлинности документов, поданных для получения визы или вида на жительство.

Также планируется установить отдельные важные ограничения и уточнения, например, граждане России и Белоруссии, которые находятся в Латвии с целью обучения или учёбы, в период действия учебного вида на жительство не смогут подавать заявление на постоянный вид на жительство.

Кроме того, исходя из данных последних лет, из Закона об иммиграции исключается возможность получения временного вида на жительство путём покупки беспроцентных государственных ценных бумаг, поскольку это регулирование больше не является целесообразным.

Поправки ещё должен принять Сейм.

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

