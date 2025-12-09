Одним способом получить ВНЖ в Латвии станет меньше: поправки в закон

В соответствии с директивой Европейского союза впредь временные виды на жительство трудоустроенных граждан третьих стран не будут аннулироваться, если период безработицы в течение срока действия разрешения не превысит трёх месяцев, а если иностранец работал в Латвии более двух лет, допустимый период безработицы будет продлён до шести месяцев.

Изменения в Законе об иммиграции предусматривают уточнение процесса подачи заявлений на получение вида на жительство в Управление по делам гражданства и миграции, устанавливая законное пребывание как предварительное условие, а также определяя процедуру подачи недостающих документов и вводя единый 14-дневный срок, обеспечивающий прозрачный и предсказуемый процессуальный порядок.

Законопроект также предусматривает право делегировать внешнему поставщику услуг принятие документов, подаваемых для получения вида на жительство, а в случае сомнений — проверку подлинности документов, поданных для получения визы или вида на жительство.

Также планируется установить отдельные важные ограничения и уточнения, например, граждане России и Белоруссии, которые находятся в Латвии с целью обучения или учёбы, в период действия учебного вида на жительство не смогут подавать заявление на постоянный вид на жительство.

Кроме того, исходя из данных последних лет, из Закона об иммиграции исключается возможность получения временного вида на жительство путём покупки беспроцентных государственных ценных бумаг, поскольку это регулирование больше не является целесообразным.

Поправки ещё должен принять Сейм.