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Одни индийцы и узбеки? Что за иностранцы живут и трудятся в Латвии

© LETA 19 марта, 2025 15:13

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Мнение о том, что в Латвию въезжает очень и очень много иностранцев и что большинство из них находится здесь нелегально, не соответствует действительности, заявила в среду на заседании Комиссии Сейма по гражданству, миграции и социальной сплоченности руководитель отдела миграции Управления по делам гражданства и миграции Илзе Бриеде.

После перерыва в несколько месяцев Комиссия вновь провела заседание по мониторингу законного пребывания граждан третьих стран, в том числе студентов, в Латвии. В Европейском союзе (ЕС) термин «третья страна» относится ко всем странам, которые не являются ни государствами-членами ЕС, ни странами Европейской экономической зоны.

Как отметил глава комиссии Гунарс Кутрис (ZZS), общественность, по-видимому, хочет видеть «более резкие действия», ведь в Латвии учится около 10 000 граждан третьих стран, хотя, по словам председателя комиссии, большинство из них — «обычные студенты», в том числе и те, кто работает курьерами.

Бриеде не отрицает, что общественный интерес понятен, поскольку за последние годы, по сравнению с 30-летней давностью, ситуация с иностранцами изменилась. В настоящее время распределение иммигрантов по национальностям также изменилось, и основную группу иммигрантов составляют граждане Индии и Узбекистана, которых легко узнать со стороны, и поэтому, возможно, у общественности сложилось ощущение, что в Латвию въезжает очень и очень много иностранцев, и, по мнению общественности, большинство из них, вероятно, находятся здесь нелегально.

«Но это не так. В настоящее время миграционная ситуация изменилась таким образом, что количество въезжающих на работу увеличилось как минимум втрое по сравнению с десятью годами ранее. Количество иностранных студентов также удвоилось. В то же время прибыли и украинские резиденты», — подчеркнула Бриеде.

Всего в Латвии в настоящее время находится 132 000 иностранцев, из которых 32 000 — граждане Украины, имеющие вид на жительство.

Как уже сообщалось, с января органы внутренних дел проводят усиленные проверки курьеров, занимающихся доставкой продуктов питания, и в ходе проверок выявили ряд нарушений.

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