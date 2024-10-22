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Одна машина — пять диагнозов: эксперимент показал, насколько честные мастера рижских автосервисов

© LTV 22 октября, 2024 16:12

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Насколько едины мастера различных автосервисов в вопросах, что же не так с автомобилем, и не пытаются ли они выдумать неисправность, чтобы заработать больше? Этот вопрос изучала программа ЛТВ «Запретный прием». Для эксперимента была использована машина Audi 14-летней давности — получившая разные «диагнозы» и оценки необходимого ремонта в пяти разных сервисах. Кроме того, некоторые из них вполне были готовы получать оплату за работу наличными, без уплаты налога, пишет LSM+.

Команда телепрограммы отправилась по автосервисам с легендой, что эту старенькую машину дали на пробу, и необходимо понять: покупать ее или нет, и узнать, сколько еще в нее придется вложить.

Сервисов в Риге много – почти 5000, но выбор остается за автолюбителей. Таких понятий как списки «белых», «черных» или сертифицированных сервисов - просто не существует. Найти хорошего доктора для своей машины зачастую можно только после многочисленных проб и ошибок.

Некоторая часть сервисных центров очень даже элегантна, в широких и светлых салонах с коврами и бесплатным кофе, в основном тоже обслуживают элегантные и довольно новые автомобили. Но в этот раз журналисты отправились в автосервисы, которые посещает большинство латвийских автовладельцев, и у которых в свою очередь нет недостатка в клиентах.

Для эксперимента были выбраны случайно выбранные сервисы в Риге, которые требовали за диагностику от 30 до 80 евро.

Первый автосервис: из-за сажевого фильтра машина не прошла осмотр

Первый сервис, который посетила AUdi, находится на улице Латгалес, возле магазина «Доле». Помимо ржавых порогов, что является очевидной проблемой, мастер обратил внимание на гидроусилитель руля, у которого нужно менять помпу, втулки или стабилизаторы, после проверки мастер пришел к выводу, что из-за количества выхлопа машина не пройдет техосмотр, и необходимо проверять сажевый фильтр, ремень генератора тоже надо поменять, возможно и ремень ГРМ. А в конце представитель сервиса пояснил, что привести эту машину в порядок, чтобы она могла «ездить без проблем хотя бы год», будет стоить до 2000 евро.

Второй автосервис: сажевый фильтр в пределах нормы

В другом автосервисе на улице Бривибас уделили внимание краске автомобиля, поскольку в местах, где ее толщина отличается от заводской, автомобиль мог уже ремонтироваться. Но также пришли к выводу, что ремень генератора надо менять. Сажевый фильтр хоть и не в идеальном состоянии, но все же признан «в пределах нормы».

Третий автосервис: что-то с коробкой передач

Следующий автосервис располагался на улице Миера, рядом с Большим кладбищем. Там тоже обратили внимание на ржавчину, причем не только на порогах, но и на переднем стекле и на крыше, также были обнаружены проблемы с гидроусилителем руля и ремнем генератора. Но в отличие от предыдущих сервисов, они заподозрили еще и неисправность коробки передач.

Четвертый автосервис: нужно менять амортизаторы

Как и другие сервисы здесь также выявили ржавчину, проблемы с гидроусилителем руля и изношенный ремень генератора. Но на улице Мейрану в Кенгарагсе, недалеко от станции Шкиротава, так же обратили внимание на втулки и проблемы в ходовой части, а также пришли к выводу, что один амортизатор начинает "сочиться", а это значит, что следует менять оба.

Пятый сервис: ржавчина есть, но машина хорошая

В сервисном центре на улице Красотаю, рядом с Цветочным парком, тоже сделали вывод, что надо менять ремень генератора, бороться с ржавчиной и ремонтировать гидроусилитель руля. Но «в целом все хорошо, хорошая машина», к тому же «у всех проблемы с ржавчиной, у всех машин, все ржавеют». Со всей покраской в ​​машину можно было бы вложить 1500 евро, но за эти деньги «такую ​​машину не купишь».

Как и ожидалось, присланные сервисами сметы на ремонт были очень разными, потому что и фронт работ у них тоже был разный разные. Почти во всех автосервисах были какие-то свои "фишки", на которые другие мастера почему-то не обращали внимания.

В двух сервисах посчитали, что если менять ремень генератора, то следует менять и ремень ГРМ, и тогда нужно разбирать весь перед автомобиля. А вот по поводу помпы гидроусилителя руля все сервисы сошлись во мнении – его надо менять.

Если оценивать просто по суммам, то наиболее выгодная смена на ремонт была в автосервисе на улице Бривибас. Там за ремонт гидроусилителя руля просили от 550 до 750 евро, в зависимости от того, за сколько удастся приобрести помпу.

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