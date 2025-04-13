Один из самых эффектных балетов вернулся на сцену ЛНО: «Эсмеральда»

Нынешняя постановка "Эсмеральды" - 4-я на сцене ЛНО. Какой она предстанет перед сегодняшней публикой - гадали журналисты накануне. Лейманис интриговал: "Это будет мой взгляд". Но за этой интригой чувствовалась уверенность мастера в успехе, особенно с учетом того, что сам он в недавнем прошлом великолепный танцовщик, знающий толк в Большом балете.

Забегая вперед, отмечу, - он взял лучшее из классики и рассказал старинную историю сегодняшним языком - коротко, динамично, чувственно и очень красиво во всех отношениях.

Напомним, балет «Эсмеральда» поставлен по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Либретто написал сам автор, облегчив сюжет. Фантастически красивая, страстная музыка - Цезаря Пуни и Рикардо Дриго. Этот балет называют эстетическим манифестом балетмейстера Жюля Перро - одного из основателей романтического направления.

Премьера "Эсмеральды" состоялась в 1844 году в Лондоне на сцене Королевского театра. И с тех пор этот спектакль остается одним из самых ярких балетов мира. Не случайно танцевать в нем стремились лучшие артисты всех времен и народов. Практически все партии в нем выписаны настолько красочно и ярко, что каждая из них что жемчужинка. В частности, маленький танец на балу Дианы и Актеона в СССР блистательно исполняли Галина Уланова и Вахтанг Чабукиани. Его, кстати, Лейманис включил в свою постановку.

Итак, новый спектакль в двух отделениях - длится 2 часа с антрактом. Действие происходит в конце 15 века на окраинах Парижа у собора Парижской Богоматери (сейчас это туристический центр французской столицы). Толпы нищих и бродяг, обитающих в окрестностях, становятся невольными свидетелями этой исторической драмы. Всё в которой - про любовь.

Коротко о сюжете: молодая красивая цыганка по имени Эсмеральда спасает от смерти неудачливого поэта Гренгуара тем, что берет его в мужья (по тогдашним законам, это была равноценная замена смертной казни ). Жить с ним она, однако не собирается. Сама по-настоящему влюбляется в молодого офицера Феба де Шатопера. А Эсмеральду безответно любит священник Собора Клод Фролло. И Квазимодо - отверженный даже нищими собратьями горбун, звонарь Собора. В результате интриги отвергнутого влюбленного священника девушку осуждают на смертную казнь и только Квазимодо остается преданным ей до конца.

Финал этой истории много раз видоизменялся, каким он будет в нынешнем рассказе - решите сами.

...Занавес поднимается - на сцене веселится нищий люд. Конец 15 века, но по отдельным деталям уже ясно - Париж с его будущим знаменитым кан-каном...Кордебалет в красочных лохмотьях становится одним из действующих лиц. Короткий спектакль до предела наполнен драматизмом и колоритнейшими партиями.

Любовь до исступления, до смерти - история, гениально рассказанная языком танца, захватывает зрителей с первой минуты. Исполнители великолепны - тонкие, гибкие, переполненные чувствами, как натянутые струны. Чего стоит одна только пластика Квазимодо, бьющегося в отчаянии, - сгусток настоящей боли, которую не сыграть - нужно пережить. И зрители переживают любовь и ненависть, восторг и отчаяние, то замирая под бархатные голоса виолончелей, то бешено аплодируют страстным цыганским па и фуэте...

Постановка в целом удачно соединяет в себе классические элементы с современными. При минимуме декораций создается ощущение полного погружения, что называется, в дух эпохи - костюмы, свет, цвет - все в полной гармонии. А что - в главном-то мы остались прежними, плюс-минус 500 лет в людях ничего по сути не меняет...

Послевкусие - редкое по нынешним временам - вот что оставляет после себя «Эсмеральда». Если не употреблять эпитетов типа «восхитительно, великолепно, блистательно», то хочется просто поблагодарить артистов, музыкантов и всех создателей спектакля. Отмечу, что в роли Эсмеральды в разных показах выступают Юлия Брауэре, Сабине Строкша и Элза Леймане (она ещё и помощник хореографа). С мужскими партиями так же великолепно справились все - это просто нужно видеть...И конечно, на высоте оркестр ЛНО под управлением опытнейшего маэстро, "укротителя" классики Фархада Стаде.

...«Я убежден, что классический балет — это основа любой большой, качественной балетной труппы. Именно поэтому я выбрал «Эсмеральду» — монументальный классический балетный спектакль с историей, которая нравится зрителям. Я постарался создать современный, динамичный классический балет с напряженным сюжетом, активным действием и очень сочными персонажами. Наша Эсмеральда должна быть драматической актрисой с безупречной техникой классического танца. У мужчин есть особые возможности для художественного самовыражения: охваченный запретной страстью Клод Фролло, прекрасный и элегантный Феб, частый гость парижских публичных домов, Квазимодо, живущий под началом Клодо, в котором рождаются внезапные чувства к Эсмеральде, и наивный поэт Гренгуар. Впервые в нашем балете использовано па-де-де Дианы и Актеона, созданное Агриппиной Вагановой, которое исполняется как мифологизированная сцена на балу — еще один яркий дуэт», — говорит художественный руководитель Латвийского национального балета, хореограф Айварс Лейманис.

Остается добавить, что замысел полностью удался - репертуар Латвийской оперы пополнился настоящим шедевром.

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО Агнесе Зелтиня