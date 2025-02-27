Очередной удар поддых малому бизнесу: плату за виньетку для бусиков втихаря подняли вдвое

Стоимость виньетки зависит от типа транспортного средства, уровня выбросов (класс EURO), количества осей и выбранного периода (день, неделя, месяц или год). Чтобы узнать точную сумму, рекомендуется проверить текущие тарифы на официальном сайте, например, lvvignette.eu.

Этот сбор можно приобрести в электронном виде или в определенных торговых точках, а его отсутствие может привести к значительному штрафу.

Недавно в социальных сетях появились сообщения о тихом повышении тарифов на проезд в бусиках, например, с 21 до 50 евро в месяц! Владельцы бизнеса, особенно малого, ощущают это на своих кошельках и не считают такое поведение государства справедливым. О чем говорит дискуссия в соцсетях: