Очередной «конец эпохи»: покончено с производителем носков Aurora Baltika

Решением Рижского городского суда от 4 ноября процесс неплатежеспособности предприятия был завершен, так как план покрытия требований кредиторов был выполнен.

Рижский городской суд признал предприятие неплатежеспособным 7 февраля 2023 года. В отчете руководства за 2021 год говорилось, что "Aurora Baltika" пострадала от пандемии "Covid-19", но, несмотря на сложную ситуацию на рынке, не остановила производство и продолжила работать со всеми крупными торговыми сетями страны, конкурируя с дешевыми товарами из Азии.

В 2021 году предприятие было вынуждено воспользоваться частичной налоговой отсрочкой, предоставленной государством. Все платежи были произведены в срок и в соответствии с графиком. С началом пандемии "Covid-19" оборотные средства многих компаний были заморожены, и местные партнеры компании либо вовсе прекратили платежи, либо несколько раз снижали оплату за продукцию.

Запрос "Aurora Baltika" на получение государственной помощи для компенсации падения оборотных средств был отклонен.

С февраля по июль 2021 года сотрудники предприятия были отправлены в простой в связи с остановкой производства и получили государственные пособия в размере 3 484 евро, а также субсидии на заработную плату от государства в размере 10 940 евро.

"Aurora Baltika" была зарегистрирована в 1999 году. Она наследовала знаменитый в Латвии бренд "Аврора".

Первый камень фабрики «Аврора» был заложен в 1945 году. С 1947 по 1966 она была одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Латвии. В 1960 к "Авроре" была добавлена фабрика "Космосс", что сделало её на тот момент одной из крупнейших фабрик по производству носков в СССР.