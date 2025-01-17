Очередь подошла: Умершую 3 года назад женщину пригласили на обследование

«Это что, таким образом организуются очереди на обследования? Больница сказала, что у них нет информации о том, что человека больше нет», - рассказала одна женщина в своем профиле на платформе X.

Как происходит обмен информацией в системах и не планируют ли их усовершенствовать? С таким вопросом портал LA.LV обратился в Национальную службу здравоохранения.

«В случае смерти человека и поступлении информация о факте смерти в реестре получателей оплачиваемых государством медицинских услуг происходят изменения данных. Запись на получение услуг осуществляют и контролируют сами медицинские учреждения. Возможно, по какой-то причине информация из указанного реестра не была учтена. Чтобы получить более подробное разъяснение о том, как осуществляется контроль данных о записи и оповещение лиц, стоящих в очереди, рекомендуем связаться с представителем больницы», — пояснили в службе.

Свое мнение о произошедшем высказало множество пользователей социальной сети Х. Самым популярным комментарием стал следующий: «Проблема всего госуправления заключается в том, что для каждой потребности существует своя система, которые не взаимодействуют друг с другом или технически не согласуются. На поддержание каждой системы тратятся космические средства, но на процедуры по-прежнему продолжают вызывать мертвых…»