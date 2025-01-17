Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 17. Января Завтра: Dravis, Tenis
Доступность

Очередь подошла: Умершую 3 года назад женщину пригласили на обследование

Редакция PRESS 17 января, 2025 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/ Photo: Harald Tittel/dpa

«Здравствуйте, Хосам Абу Мери. Мне позвонили из региональной больницы и сообщили, что подошла очередь моей мамы на обследование. Но моей мамы уже 3,5 года нет на этом свете».

«Это что, таким образом организуются очереди на обследования? Больница сказала, что у них нет информации о том, что человека больше нет», - рассказала одна женщина в своем профиле на платформе X.

Как происходит обмен информацией в системах и не планируют ли их усовершенствовать? С таким вопросом портал LA.LV обратился в Национальную службу здравоохранения.

«В случае смерти человека и поступлении информация о факте смерти в реестре получателей оплачиваемых государством медицинских услуг происходят изменения данных. Запись на получение услуг осуществляют и контролируют сами медицинские учреждения. Возможно, по какой-то причине информация из указанного реестра не была учтена. Чтобы получить более подробное разъяснение о том, как осуществляется контроль данных о записи и оповещение лиц, стоящих в очереди, рекомендуем связаться с представителем больницы», — пояснили в службе.

Свое мнение о произошедшем высказало множество пользователей социальной сети Х. Самым популярным комментарием стал следующий: «Проблема всего госуправления заключается в том, что для каждой потребности существует своя система, которые не взаимодействуют друг с другом или технически не согласуются. На поддержание каждой системы тратятся космические средства, но на процедуры по-прежнему продолжают вызывать мертвых…»

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 605 реакций
Комментарии (0) 605 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Украина переносит свои базы данных на территорию Латвии

Наука и технологии 20:58

Наука и технологии 0 комментариев

Украина после масштабной атаки на госреестры разместит "определенную инфраструктуру" на территории Латвии и Эстонии, сообщают украинские СМИ.

Украина после масштабной атаки на госреестры разместит "определенную инфраструктуру" на территории Латвии и Эстонии, сообщают украинские СМИ.

Читать
Загрузка

Всеобщее избирательное право ведёт нас в пропасть, пора вводить квоты: Гатис Круминьш

Мнения 20:44

Мнения 0 комментариев

«У нас всеобщее избирательное право. Этой концепции уже более ста лет, она была введена после Первой мировой войны. Возможно, в какой-то момент нам следует вернуться к введению избирательных квот", - заявил в интервью "Неаткариге" историк, старший научный сотрудник Видземской высшей школы Гатис Круминьш.

«У нас всеобщее избирательное право. Этой концепции уже более ста лет, она была введена после Первой мировой войны. Возможно, в какой-то момент нам следует вернуться к введению избирательных квот", - заявил в интервью "Неаткариге" историк, старший научный сотрудник Видземской высшей школы Гатис Круминьш.

Читать

Отец Яниса Тиммы: «Прах сына до сих пор не захоронен. Не можем оформить свидетельство о смерти»

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

Ровно месяц назад, в ночь с 16 на 17 декабря, бездыханного Яниса Тимму нашли в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Тело спортсмена доставили в Латвию, где кремировали, но, как оказалось, до сих пор не похоронили.

Ровно месяц назад, в ночь с 16 на 17 декабря, бездыханного Яниса Тимму нашли в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Тело спортсмена доставили в Латвию, где кремировали, но, как оказалось, до сих пор не похоронили.

Читать

ХАМАС освободит первых заложников уже в конце недели

Мир 20:19

Мир 0 комментариев

ЦАХАЛ сообщил семьям 33 заложников, что их близких должны освободить на первом этапе сделки Израиля с ХАМАС. Первых пленников могут выпустить уже 19 января.

ЦАХАЛ сообщил семьям 33 заложников, что их близких должны освободить на первом этапе сделки Израиля с ХАМАС. Первых пленников могут выпустить уже 19 января.

Читать

Гонка вооружений с Литвой: Латвия тоже увеличит оборонные расходы — 1,719 млрд или 3,45 от ВВП мало

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

В Министерстве финансов начаты дискуссии о возможностях увеличения финансирования обороны, чтобы правительство могло принять соответствующие решения при разработке проекта госбюджета на следующий год, сообщил агентству ЛЕТА министр финансов Арвилс Ашераденс.

В Министерстве финансов начаты дискуссии о возможностях увеличения финансирования обороны, чтобы правительство могло принять соответствующие решения при разработке проекта госбюджета на следующий год, сообщил агентству ЛЕТА министр финансов Арвилс Ашераденс.

Читать

Lursoft: в прошлом году «демография» предприятий в Латвии оставалась отрицательной

Бизнес 19:00

Бизнес 0 комментариев

В 2024 году количество предприятий увеличилось в 25 самоуправлениях, свидетельствуют данные "Lursoft".

В 2024 году количество предприятий увеличилось в 25 самоуправлениях, свидетельствуют данные "Lursoft".

Читать

Верховный суд США поддержал закон, позволяющий запретить TikTok

Мир 18:45

Мир 0 комментариев

Верховный суд США поддержал закон, который позволяет запретить TikTok. Судьи посчитали, что китайская соцсеть угрожает национальной безопасности.

Верховный суд США поддержал закон, который позволяет запретить TikTok. Судьи посчитали, что китайская соцсеть угрожает национальной безопасности.

Читать