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«Очень и очень одинокое место»: исследователь в Антарктиде напал на коллегу

© BBC 18 марта, 2025 12:08

Для настроения 0 комментариев

Ученые, работающие на южноафриканской исследовательской базе Sanae IV в Антарктиде, попросили о помощи из-за агрессивного поведения одного из членов группы. Проблема в том, что до базы очень сложно и долго добираться.

Как сообщили ученые в электронном письме, которое оказалось в распоряжении южноафриканской газеты South Africa's Sunday Times, агрессивный сотрудник уже применил насилие в отношении одного члена коллектива, а также угрожал убийством другому. Имена участников конфликта не разглашаются.

«К сожалению, [его] поведение достигло такого уровня [опасности], что вызывает у нас глубокую тревогу. В частности, он применил насилие в отношении [имя не указано], что является грубым нарушением условий личной безопасности и рабочих стандартов», — цитирует издание фрагмент письма.

По словам авторов письма, нападавший представляет угрозу для всей группы.

Как пишет британская Times, письмо от ученых было получено еще на прошлой неделе.

Южноафриканская исследовательская база Sanae IV находится на расстоянии порядка 4000 км от самой южной точки Африки.

Из-за удаленности и суровых погодных условий эвакуировать ученых в сжатые сроки практически невозможно.

Как пишет Times, министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж сообщил, что намерен лично поговорить с командой ученых.

«Сначала была словесная перепалка между руководителем группы и этим человеком. Потом ситуация ухудшилась, и затем он напал на руководителя экспедиции, применив физическую силу», — рассказал министр.

Дион Джордж говорит, что предварительное расследование показало, что человек, упомянутый в письме, вероятно, не имеет намерения немедленно осуществить какие-либо действия, которые бы представляли опасность для окружающих.

По его словам, министерство уже провело переговоры с партнерами в Норвегии или Германии — на случай, если потребуется немедленное вмешательство в ситуацию. У Норвегии и Германии есть базы в Антарктиде, расположенные относительно недалеко от Sanae IV.

Как пишет South Africa's Sunday Times, наиболее реальной выглядит эвакуация ученых на немецкую исследовательскую базу, которая находится приблизительно в 300 км от Sanae IV.

При этом министр отметил, что сами условия жизни на удаленной базе в Антарктиде способствуют ухудшению психического состояния членов группы.

«Вы можете себе представить, каково это — находиться в стесненных условиях, и люди действительно начинают нервничать. Это может сильно дезориентировать», — сказал Дион Джордж.

Ученый Алан Чемберс, совершивший в прошлом году лыжную экспедицию к Южному полюсу, говорит в интервью Times, что место, где находится база — весьма удаленный район и ученые там практически лишены общения с внешним миром.

«С психологической точки зрения, это очень и очень одинокое место. Почти нет контактов как с людьми, так и с животными. Поэтому если вы находитесь в лагере или в исследовательском центре — вы вынуждены быть с этими людьми в течение полугода, а то и года», — отмечает он.

База Sanae IV находится на скале, и погодные условия там весьма суровые. Зимой средняя температура воздуха в этом районе составляет минус 23 градуса по Цельсию, а скорость ветра может достигать 60 метров в секунду.

«С психологической точки зрения, как я думаю, это приводит к тому, что все состояния усугубляются. Все вокруг белое — нет больше никаких цветов, ни шума, ничего, что могли бы вы считать нормальным. Поэтому поведение каждого — в том числе и ваше — меняется, мелочи становятся важными […] поэтому если у вас есть небольшой конфликт с кем-либо, то он может превратиться в огромную проблему», — объясняет Алан Чемберс.

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