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Обычная практика или некомпетентность? Дочь пациентки жалуется на (не)порядок в больнице

Редакция PRESS 15 марта, 2025 18:45

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Пациенты и их близкие уже много лет жалуются на то, что в очереди к специалисту приходится ждать месяцами - почти каждый хоть раз, но попадал в такую ситуацию. А вот другая проблема в нашей медицине, о которой пишет женщина по имени Анна, тоже касается очередей, но уже непосредственно в самой больнице, когда пациент уже явился на операцию.

Анна опубликовала в пятницу твит: "Сижу с мамой в очереди на глазную операцию в офтальмологической клинике Восточной больницы. Это феноменально, насколько их мало интересуют пациенты. ВСЕМ, кто заявлен на операцию, назначают регистрацию на одно и то же время. О временных окнах в планировании потока пациента здесь не слышали".

Далее в комментариях Анна продолжила жаловаться: "Сидим в разных "живых" очередях уже пятый час в коридоре дневного стационара, где иногда даже стульев не хватает на всех. В основном очень пожилые люди. Как когда-то сказал Юргис Лиепниекс, любая секретарша на предприятии малого бизнеса умеет планировать временные окна для босса, но, видимо, только не крупные больницы.

Только что женщина пожаловалась, что уже устала ждать выписку, и регистратор послала ее в платную больницу, если та не хочет ждать. Восточная больница, это НЕДОПУСТИМО!"

Анне ответила Илзе, которая, предположительно, сама имеет какое-то отношение к системе здравоохранения: "Это нормальная практика, так это происходит во всех глазных клиниках с очень большим потоком пациентов. Пациент должен считаться с тем, что целый день придется провести в клинике. Возмущение не к месту".

Анна недоумевает: "Вот именно, почему это нормальная практика? Потому что "так делают"? Почему нельзя спланировать пациентов по временным окнам, если на операцию придет уже известное число людей? Не бог весть какая премудрость и очень жестоко по отношению к пациентам, как правило, пожилым. И ноль любезности в процессе".

Что думает по этому поводу Илзе? А вот что: "Пожилым пациентам тем более некуда торопиться, они ведь на пенсии. Для такой важной процедуры, как глазная операция, запланировать один день своего драгоценного времени - никакая не трагедия".

Анна с этим совершенно не согласна: "Пожилым людям тяжело так долго просидеть в переполненном коридоре, где к тому же с тобой нелюбезно обходятся. Слово "пожалуйста" и любезный тон не существуют. Мама очень устала. Из-за непрофессиональной организации труда. И она была не единственная. Это непродуманно и жестоко".

В комментариях делятся опытом - оказывается, с этим сталкивались многие.

- У меня точно такой же опыт - я прибыла в 8, операция в 14 часов, около 6-7 минут. Была в шоке от этого конвейера на неделю точно. Не понимаю, почему нельзя сгруппировать, зачем назначать примерно 50 пациентам на одно и то же время. Правда, это было в Вентспилсской больнице, в декабре, я сама из другого края.

- Интересно, у моей мамы все прошло нормально, вовсе не весь день она там провела.

- В аналогичной ситуации в детской больнице нам объяснили, что такая практика - из-за того, что многие записываются и не приходят. Мы прибыли все трое. Со своими детьми детсадовского возраста.

- Летом там люди в коридоре на полу сидели, когда я попросил стул для человека за 80, выпучили глаза и сказали - пусть идет в платную клинику. Воздуха нет. Но там и так за плату, только платят налогоплательщики, а не конкретный пациент. За такое отношение судить надо.

- Я из тех счастливчиков, у которых так называемая "лихорадка белых халатов": даже когда я здорова, например, на профосмотрах, от волнения и стресса пульс и давление улетают в облака. От ожидания в очереди они повышаются еще больше. Что делается с людьми, ждущими ГЛАЗНУЮ операцию, об этом я лучше промолчу.

- Давайте признаем честно: если надо ждать визита или манипуляции больше 40 минут - часа, это уже открытое неуважение к пациенту, допустимое лишь в чрезвычайных ситуациях. Если пациенту приходится ждать больше двух часов, это уже халатная некомпетентность. Без оговорок!

- Увы, в системе здравоохранения слишком многое организовано для удобства системы, а не пациентов. Такое планирование четко показывает, что пациент не является ценностью и не находится в центре внимания.

- Похоже, за десять лет не изменилось ничего...

 

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