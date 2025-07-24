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Объявления с «работой в Европе»: десятки граждан Латвии обманом принуждают перевозить мигрантов

Редакция PRESS 24 июля, 2025 18:16

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Valsts robežsardze

Международные организованные преступные группировки продолжают активно вербовать граждан Латвии через социальные сети, предлагая работу водителей-перевозчиков в европейских странах — Венгрии, Чехии, Хорватии, Словении, Польше и Сербии, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

МИД подчёркивает: хотя вербовщики обещают, что обязанности включают перевозку товаров, на практике работников принуждают незаконно ввозить мигрантов из Ирана, Сирии и других третьих стран на территорию ЕС. Это преступление, за которое грозит задержание и суд в стране, где оно совершено. Ведомство напоминает, что наказание за незаконную перевозку мигрантов является суровым — например, в Польше за это предусмотрено до восьми лет тюрьмы.

Согласно данным МИД, подобные предложения о работе часто публикуются на сайте “irdarbs.lv” и в группах на платформе “Telegram”.

Организаторы преступлений нередко выбирают для такой деятельности людей без судимостей, молодёжь, женщин и пенсионеров.

По имеющейся у министерства информации, на подобные предложения уже согласились несколько десятков граждан Латвии. С начала 2025 года посольство Латвии в Польше получило сообщения о 25 задержанных гражданах, в посольстве в Венгрии — о пяти. По одному случаю задержания зарегистрировано также в Хорватии, Литве и Италии. Таким образом, с начала года получены данные в общей сложности о 33 задержанных гражданах Латвии.

В 2024 году в Венгрии, Словении, Хорватии и Польше были задержаны 21 перевозчик нелегальных мигрантов из Латвии, в 2023 году — 55, а в 2022 году — 42. Средний профиль задержанных — мужчина в возрасте от 20 до 40 лет, который перевозил мигрантов в одну из стран ЕС на арендованном в Латвии или другой стране микроавтобусе или легковом автомобиле.

Кроме того, нелегальные мигранты часто перевозятся из приграничных районов Латвии с Россией, Латвии с Белоруссией, Литвы с Белоруссией и Польши с Белоруссией.

МИД призывает тщательно проверять любые предложения о работе за границей и не соглашаться на обещания легкого заработка от непроверенных работодателей, так как за этим может скрываться намерение вовлечь в совершение преступлений. В случае подозрений о незаконной деятельности министерство рекомендует подать заявление в ближайший участок полиции.

Если во время выполнения работы возникают сомнения в легальности перевозки пассажиров, МИД советует до начала перевозки удостовериться в личности находящихся в транспортном средстве людей и их праве на пребывание в ЕС.

МИД также напоминает, что водители общественного транспорта, такси и других транспортных средств обязаны соблюдать законы Латвии и других стран. Любые действия, связанные с перевозкой нелегальных мигрантов или содействием лицам, незаконно находящимся в Латвии или других странах ЕС, являются противозаконными и караются уголовным порядком.

Лица, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации за рубежом, могут связаться с круглосуточным дежурным Консульского департамента МИД по телефону +371 26337711 или по электронной почте “palidziba@mfa.gov.lv”.

При этом задержанным и их родственникам следует учитывать, что дипломатические и консульские представительства Латвии не могут вмешиваться в работу судов, полиции и правоохранительных органов других стран, если гражданин Латвии совершил правонарушение за рубежом. Также представительства не предоставляют юридические консультации, а также услуги адвокатов или переводчиков.

Каждому задержанному предоставляется адвокат и, при необходимости, переводчик за счёт государства, где лицо было задержано. Если задержанного не устраивает назначенный адвокат или переводчик, посольство может предоставить список доступных специалистов, однако окончательное решение о выборе конкретного исполнителя принимается самим задержанным или его родственниками.

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