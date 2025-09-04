Объявление дня: такого дизайна в «хрущевке» еще не видели

Vienmēr esi sapņojis par dzīvokli hruščovkā ar baseinu un saunu? Te, nu, tas beidzot ir! 90 tūkstoši un būs tavs! https://t.co/Nek593qPbS pic.twitter.com/dm3nk8GLyb— Alise Pabērza (@alise_paberza) September 3, 2025
Объявление сразу заметили внимательные пользователи соцсетей.
Алиса: «Всегда мечтал о квартире в хрущёвке с бассейном и сауной? Вот она, наконец! 90 тысяч — и она твоя».
Nobanots: «Я немного разочарован. То ли со мной что-то не так, то ли квартира не настолько ужасная, как я ожидал. С небольшим ремонтом она даже была бы почти приличной».
Айва: «Каждый раз, глядя на такие шедевры, думаю: теперь меня ничем не удивишь! Но какая-нибудь квартира обязательно постучит снизу».
Сергей: «В этом доме дед купил мне мой первый велосипед. А тогда за бассейн, наверное, сразу бы увезли в лес».
Дайна: «Мне кажется, на сайте ss не хватает раздела — “возможно только в Даугавпилсе”, потому что там встречаются и другие шедевры архитектуры и эксклюзивного интерьера».
Лайне: «200 м². Интересно, хоть одна несущая стена осталась?»
Линда: «Больше всего в этом случае меня занимает вопрос — зачем в хрущёвке? За те деньги, что пришлось вложить, чтобы это сделать, можно было бы построить нормальный дом».
Джон: «Хрущёвка снаружи, а внутри — греческий ампир».
GinC: «Бассейн и сауна не укомплектованы соответствующими девушками! Предложение явно неполное!»