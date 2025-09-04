Объявление дня: такого дизайна в «хрущевке» еще не видели

Объявление сразу заметили внимательные пользователи соцсетей.

Алиса: «Всегда мечтал о квартире в хрущёвке с бассейном и сауной? Вот она, наконец! 90 тысяч — и она твоя».

Nobanots: «Я немного разочарован. То ли со мной что-то не так, то ли квартира не настолько ужасная, как я ожидал. С небольшим ремонтом она даже была бы почти приличной».

Айва: «Каждый раз, глядя на такие шедевры, думаю: теперь меня ничем не удивишь! Но какая-нибудь квартира обязательно постучит снизу».

Сергей: «В этом доме дед купил мне мой первый велосипед. А тогда за бассейн, наверное, сразу бы увезли в лес».

Дайна: «Мне кажется, на сайте ss не хватает раздела — “возможно только в Даугавпилсе”, потому что там встречаются и другие шедевры архитектуры и эксклюзивного интерьера».

Лайне: «200 м². Интересно, хоть одна несущая стена осталась?»

Линда: «Больше всего в этом случае меня занимает вопрос — зачем в хрущёвке? За те деньги, что пришлось вложить, чтобы это сделать, можно было бы построить нормальный дом».

Джон: «Хрущёвка снаружи, а внутри — греческий ампир».

GinC: «Бассейн и сауна не укомплектованы соответствующими девушками! Предложение явно неполное!»