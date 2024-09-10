Министерство получило 23 заявки на конкурс проектов, 16 из которых поступили от средств массовой информации, а семь заявок было получено от неправительственных организаций. Общая сумма запрошенного финансирования составила 224 452 евро.

Финансирование получит проект балвской газеты "Vaduguns" "Не будем служить чужим господам", которому выделено 10 000 евро, проект "Divu krastu radio" "Наша страна - наша ответственность!" - 9989 евро, а также проект порталов "Tvnet.lv" и "Apollo.lv" "Истории латгальской силы" - 10 000 евро.

Финансирование также выделено для реализации проекта общества "Esi Vasals" "Образованные жители являются частью информационного пространства Латгале!" - 9890 евро, проекта портала "lakuga.lv" "Безопасно, еще безопаснее - развеиваем мифы об обороне" - 9999 евро, проекта Общества латгальской культуры "Объясни мне Пиедрую!" - 10 000 евро, а также проекта общества "Партнерство Лудзенского района" "Безопасность на границе Европейского союза и Латвии в Лудзенском крае начинается с каждого жителя" - 9915 евро.

Как сообщает Минобороны, в рамках проектов будет вестись разъяснительная работа по вопросам обороны с жителями Латгале. Благодаря поддержке мероприятий неправительственных организаций будет укрепляться информированность и готовность жителей регионов у латвийско-российской и латвийско-белорусской границ защищать страну.

Предполагается, что средства массовой информации подготовят циклы публикаций, радиопередач и аудиовизуальные материалы для публикации на интернет-сайтах и в социальных сетях.

В свою очередь негосударственные организации будут проводить семинары, интерактивные занятия, мастер-классы и экскурсии для жителей Латгале, фокусируясь непосредственно на населении приграничных регионов. Проекты будут реализованы на всей территории Латгальского региона планирования.