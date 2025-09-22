Обвинялся в домогательствах, теперь снова работает: дело о неврологе Вишкерсе

Несколько женщин заявили Re:Baltica, что Вишкерс использовал свой статус и доверие для домогательств. Сам врач обвинения отрицает.

Полиция расследует дело по статье о действиях сексуального характера, совершённых против воли потерпевшего или с использованием его беспомощного состояния. Пока у врача нет юридических препятствий для работы.

Инспекция здравоохранения ранее назначила Вишкерсу штраф в тысячу евро и полугодовой запрет на практику. Позже суд сократил штраф вдвое, но оставил запрет в силе. Невролог оспаривает это решение, поэтому оно пока не вступило в силу. Жалоба рассматривается в Земгальском окружном суде.

В Министерстве здравоохранения обсуждают, как защитить пациентов в подобных ситуациях. Рассматривается вариант отмечать в регистре медработников, что врач оспаривает наказание инспекции. Однако окончательных решений пока нет.

Инспекция также направила материалы в Латвийское общество врачей, которое отвечает за сертификацию. Но рассмотрение в Профессиональном суде организации фактически заморожено: не хватает информации от сторон.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери признал, что Обществу не хватает ресурсов для оперативного реагирования. Сейчас готовятся изменения в регулировании.

Омбудсмен Карина Палкова считает, что нынешний порядок недостаточно учитывает интересы пациентов. «Здоровье — это основная ценность. Действующее регулирование не полностью соответствует принципу безопасности пациентов», — заявила она.



В клинике FizProf, где работает Вишкерс, подчеркнули, что его деятельность соответствует законодательству и отражена в официальных регистрах.

Сам врач по-прежнему отказывается от комментариев для СМИ. Его сертификат невролога действителен до 2029 года.