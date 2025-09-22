Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Обвинялся в домогательствах, теперь снова работает: дело о неврологе Вишкерсе

22 сентября, 2025

ЧП и криминал 0 комментариев

Scanpix/ Petr Koudelka

В начале года Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica сообщил о возможных домогательствах невролога Леонида Вишкерса к пациенткам. Полиция начала расследование, а сам врач временно прекратил работу. Теперь он возобновил приём пациентов, сообщила передача LTV DeFacto.

Несколько женщин заявили Re:Baltica, что Вишкерс использовал свой статус и доверие для домогательств. Сам врач обвинения отрицает.

Полиция расследует дело по статье о действиях сексуального характера, совершённых против воли потерпевшего или с использованием его беспомощного состояния. Пока у врача нет юридических препятствий для работы.

Инспекция здравоохранения ранее назначила Вишкерсу штраф в тысячу евро и полугодовой запрет на практику. Позже суд сократил штраф вдвое, но оставил запрет в силе. Невролог оспаривает это решение, поэтому оно пока не вступило в силу. Жалоба рассматривается в Земгальском окружном суде.

В Министерстве здравоохранения обсуждают, как защитить пациентов в подобных ситуациях. Рассматривается вариант отмечать в регистре медработников, что врач оспаривает наказание инспекции. Однако окончательных решений пока нет.

Инспекция также направила материалы в Латвийское общество врачей, которое отвечает за сертификацию. Но рассмотрение в Профессиональном суде организации фактически заморожено: не хватает информации от сторон.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери признал, что Обществу не хватает ресурсов для оперативного реагирования. Сейчас готовятся изменения в регулировании.

Омбудсмен Карина Палкова считает, что нынешний порядок недостаточно учитывает интересы пациентов. «Здоровье — это основная ценность. Действующее регулирование не полностью соответствует принципу безопасности пациентов», — заявила она.

В клинике FizProf, где работает Вишкерс, подчеркнули, что его деятельность соответствует законодательству и отражена в официальных регистрах.

Сам врач по-прежнему отказывается от комментариев для СМИ. Его сертификат невролога действителен до 2029 года.

Обновлено: 19:50 22.09.2025
Коллапс на границе: люди сутками ждут, чтобы вернуться домой (ВИДЕО)

18:59

Важно 0 комментариев

После закрытия Польшей границы с Белоруссией автобусы, возвращающиеся в страну, были вынуждены ехать через Латвию. На латвийско-белорусской границе образовались огромные заторы, где люди простаивают сутками без нормальных условий, сообщает портал Jauns.lv.

После закрытия Польшей границы с Белоруссией автобусы, возвращающиеся в страну, были вынуждены ехать через Латвию. На латвийско-белорусской границе образовались огромные заторы, где люди простаивают сутками без нормальных условий, сообщает портал Jauns.lv.

Загрузка

Реформа в школах: недобор учеников ударит прямо по финансам

18:51

Новости Латвии 0 комментариев

В следующем году с введением новой модели финансирования школ в полном объеме Министерство образования и науки (МОН) планирует ввести переходный этап в финансировании средних школ, сообщили агентству ЛЕТА в МОН.

В следующем году с введением новой модели финансирования школ в полном объеме Министерство образования и науки (МОН) планирует ввести переходный этап в финансировании средних школ, сообщили агентству ЛЕТА в МОН.

Повышение НДС на латвийскую прессу на русском бьёт не только по русским — по всем: издатель Андрей Козлов

18:47

Важно 0 комментариев

С 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на русском языке. Книги и пресса на латышском и языках ЕС по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

С 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на русском языке. Книги и пресса на латышском и языках ЕС по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

Повод для гордости: новая тюрьма самая современная в Балтии (ФОТО)

18:40

Важно 0 комментариев

Новая Лиепайская тюрьма - самая современная тюрьма в Балтии, а возможно, и во всей Северной Европе, заявил агентству ЛЕТА государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Новая Лиепайская тюрьма - самая современная тюрьма в Балтии, а возможно, и во всей Северной Европе, заявил агентству ЛЕТА государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Откуда такие дикие цены! Португальский бизнесмен пытается разобраться

18:34

Выбор редакции 0 комментариев

Когда я впервые приехал в Латвию из Португалии, моё главное впечатление было связано не с чудесными лесами или с праздником Янова дня, а с необоснованно высокими ценами на продукты, которые, казалось, нарушали не только законы экономики, но и законы физики. О своих впечатлениях о ценах в Латвии на портале pietiek.com поделился торговец продуктами питания из Португалии Леандро Силва. Ниже приводим его заметки.

Когда я впервые приехал в Латвию из Португалии, моё главное впечатление было связано не с чудесными лесами или с праздником Янова дня, а с необоснованно высокими ценами на продукты, которые, казалось, нарушали не только законы экономики, но и законы физики. О своих впечатлениях о ценах в Латвии на портале pietiek.com поделился торговец продуктами питания из Португалии Леандро Силва. Ниже приводим его заметки.

Коррупция с «гостайной»: инспекторов из налоговой обвинили в растрате

18:18

Важно 0 комментариев

Два бывших должностных лица Службы государственных доходов (СГД), возможно, незаконно получили и растратили специальные финансовые средства, сообщил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Дело передано в прокуратуру, сообщает LSM.

Два бывших должностных лица Службы государственных доходов (СГД), возможно, незаконно получили и растратили специальные финансовые средства, сообщил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Дело передано в прокуратуру, сообщает LSM.

