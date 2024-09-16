Обвиняемая в убийстве младенца женщина останется под арестом в Эстонии

Как пишет Rus.Postimees, пресс-секретарь Пярнуского уездного суда сообщил, что 16 сентября суд постановил привлечь Кайри Кууземаа к ответственности. Также было решено оставить ее под стражей.

Старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элийза Соммер на предварительном слушании в прошлую пятницу заявила, что основание для содержания Кууземаа под стражей - опасение уклонения от уголовного производства - до сих пор не исчезло.

Женщина не согласилась с мнением прокурора, заявив, что в эстонских тюрьмах она получила психиатрическую помощь и хочет быть рядом со своей любящей семьей и организовать похороны своего ребенка.

Ее адвокат Роберт Сарв также попросил учесть, что Кууземаа пережила травмирующий опыт в марокканской тюрьме и имела много времени для размышлений о содеянном.

"Она больше года не может работать, у нее нет средств покинуть Эстонию. Она могла бы гораздо лучше подготовиться к судебному процессу при поддержке близких. В ситуации, когда человек нуждается в помощи, содержание под стражей не оправдано", - отметил адвокат на предварительном слушании.

Позиция Пярнуского уездного суда осталась неизменной. Судья Пийа Яаксоо отметила, что так как Кууземаа упрекала правоохранительные органы за их действия, связанные с ее поведением в феврале и марте, это свидетельствует о том, что она оправдывает свое поведение и до сих пор не осознала, что активно уклонялась от уголовного процесса.

Кроме того, в судебном постановлении указано, что ни Кууземаа, ни ее адвокат Сарв не представили убедительных причин, которые могли бы убедить суд в том, что содержание женщины под стражей больше не является неизбежно необходимым.

"Тот факт, что Кайри Кууземаа нуждается в поддержке семьи, был уже представлен суду при предыдущем рассмотрении вопроса о задержании. Суды ранее пришли к выводу, и суд придерживается той же позиции на этот раз, что даже в тот период, когда Кайри Кууземаа решила покинуть Эстонию и уклониться от уголовного процесса, у нее в Эстонии была поддерживающая семья", - заявила Яаксоо.

В ответ на заявление адвоката о том, что обвиняемая не могла работать в течение года и поэтому у нее нет средств покинуть Эстонию, суд отметил, что, когда Кууземаа покинула Эстонию в феврале, она также не работала около пяти месяцев. Однако это не помешало ей уехать из страны.

"Суду не были предоставлены доказательства того, каково было финансовое положение Кайри Кууземаа в феврале или каково оно сейчас. Тот факт, что у нее нет действующего проездного документа, не является препятствием для выезда из Эстонии", - заключил суд.

Кроме того, заявление Кууземаа, что она хочет выйти из-под стражи для организации похорон ребенка, по мнению суда, также не является существенным: "Эти обстоятельства существовали и в феврале, но это не помешало ей покинуть Эстонию".

На предварительном слушании в прошлую пятницу было решено, что следующее заседание состоится в конце октября.

5 февраля в Центр тревоги поступил звонок от хозяйки хутора в Сууре-Ляхтру, Ляэнемаа. Она сообщила, что их собака принесла на террасу дома мертвого младенца.

После обнаружения ребенка полиция организовала масштабный обыск на местности и собрала всю возможную информацию, которая привела их к предполагаемой матери ребенка. Анализ ДНК, взятый с трупа младенца, показал, что его родила 30-летняя эстонка, которая на момент установления ее личности уже находилась за границей.

Благодаря международному сотрудничеству 9 марта полиция Марокко задержала подозреваемую. До июля она находилась в марокканской тюрьме, после чего была доставлена в Эстонию.