Обучение на «удаленке»: быть или не быть? Депутаты Сейма обсуждают новые запреты

Дистанционное образование нужно сохранить, считает автор петиции на портале Manabalss.lv Яна Королева. На данный момент инициативу подписали почти 14 000 человек. Это необходимо в том числе для того, чтобы защитить детей, которые страдают от насилия в школе.

«Хочу призвать серьезно относиться к реальным семьям и детям, которые сейчас уже испытывают стресс и неясность относительно своего будущего. Какие решения будут приняты, и какая судьба ожидает тех детей, которые уже обучаются удаленно. Мы говорим не только о системе, а о живых людях, нужды которых нельзя игнорировать».

Королева также подчеркнула — прежде чем запрещать «удаленку», необходимо предложить альтернативные формы образования для тех детей, которые не могут учиться иначе. Также нужно провести исследование о качестве удаленного образования, так как, по ее мнению, сейчас запрет обсуждается лишь теоретически. Представитель министерства образования Кристине Ниедре-Латере считает, что именно детям с первого по шестой класс необходим непосредственный контакт со сверстниками и учителями.

«Развитие культуры самостоятельного обучения, самодисциплина — это вещи, которые школьник начинает осознавать и осваивать на первых этапах своей школы жизни. Также это контакт с учителями, которые могут немедленно дать обратную связь», — сказала Ниедре-Латере.

Она считает, что по этой причине возможности дистанционного обучения должны быть ограничены, особенно в первых классах. Ситуация с качеством образования в школах, которые предоставляют такой формат, очень разная, заявил представитель Государственной службы качества образования Янис Михайлов. Есть школы, которые соответствуют лишь установленному нормативными актами минимуму. Кроме этого, во многих школах не хватает персонала поддержки.

«Если говорить о начальном этапе, с первого по четвертый класс, мы сталкиваемся с тем, что классический процесс удаленного образования практически невозможен. Необходима поддержка родителей и персонала. И мы знаем, что с услугами персонала поддержки в удаленном образовании есть проблемы. Качество этих услуг тоже под вопросом. Например, сотрудничество с психологом или социальным педагогом не так эффективно, как при очном», — сказал Янис Михайлов.

В Латвии сейчас на «удаленке» учатся почти 12 тысяч детей, 8 тысяч из которых —в средней школе. Депутат Чеслав Батня от «Объединенного списка» призвал смотреть на ситуацию более уравновешенно, так как такой формат образования имеет и положительные аспекты.

«Есть и белый цвет. Есть то, почему семьи выбирают удаленное образование. Это дети с особенностями, с проблемами со здоровьем, спортсмены, а мы их всех кладем в одну корзину. Я призываю не отказываться от удаленного образования и не считать всех одинаковыми, что все, кто учится на удаленном — плохие».

Завтра комиссия будет рассматривать конкретные предложения к законопроекту для второго чтения.

Как сообщалось ранее, парламент начал рассмотрение проекта поправок, согласно которому дистанционное обучение будет недоступно ученикам 1-9-х классов. В начале марта на портале общественных инициатив Manabalss.lv было собрано свыше 11 тысяч подписей граждан Латвии в поддержку сохранения такой возможности на всех этапах школьного обучения.