Обрушение крыши клуба: в Доминикане погибли около 80 человек

Не менее 79 человек погибли вечером во вторник, 8 апреля, в результате обрушения крыши дискотеки в Доминиканской Республике. По словам директора спасательной службы Хуана Мануэля Мендеса, еще 155 человек получили ранения, однако число жертв может возрасти. Около 400 спасателей ведут поиски пропавших в развалинах.

По сообщениям местных СМИ, крыша популярного клуба Jet Set в столице страны Санто-Доминго внезапно обрушилась во время выступления известного исполнителя меренге Рубби Переса. 69-летний певец также оказался в завалах. Как рассказала его дочь, известие о том, что ее отец жив, она получила через несколько часов после происшествия. Он получил ранения и все еще находится под завалами.

Удар - как цунами или землетрясение

По словам очевидцев, обрушение крыши произошло внезапно - один из них рассказал, что сперва подумал, что это землетрясение, и поэтому бросился на пол, накрыв голову. По словам другой очевидицы в интервью телеканалу SIN, сначала с потолка посыпалась штукатурка, затем на стол упал камень, а последующий удар она сравнила по силе с цунами или землетрясением.

Власти не предоставили информацию, сколько человек находилось в ночном клубе в момент катастрофы. По сведениям СМИ, речь идет о 500-1000 посетителей.

На место трагедии прибыл президент Доминиканской Республики Луис Абинадер, назвавший главной целью спасти жизни людей. По его словам, среди погибших - губернатор провинции Монте-Кристи Нельси Круз, которая скончалась в больнице от тяжелых травм.

По данным министерства туризма популярной среди туристов Доминиканы, в 2024 году расположенную в Карибском море страну посетили более одиннадцати миллионов человек.