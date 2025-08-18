Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Оборона и Rail Baltica пробьют допустимый уровень дефицита госбюджета в 2026 году — минфин встревожен

Редакция PRESS 18 августа, 2025 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство финансов предупреждает: начиная с 2026 года Латвия рискует выйти за пределы допустимого уровня дефицита госбюджета. Согласно прогнозам, дефицит составит 3% ВВП в 2026 году, 4,1% в 2027-м, 3,7% в 2028-м и 3,9% в 2029-м. Это превышает установленный Европейским Союзом порог в 3%. 

Главные причины роста дефицита — увеличение оборонных расходов и масштабные обязательства по строительству Rail Baltica. На оборону в ближайшие годы планируется тратить 4–5% ВВ.

Доходы и расходы государства всё больше расходятся. В 2026 году Минфин прогнозирует поступления в размере 19,1 млрд евро, тогда как расходы достигнут 20,5 млрд евро. Разрыв будет только расти: государственный долг увеличится с 48,9% ВВП в конце 2025 года до 56,4% в 2029 году. Это ещё не критические уровни по европейским меркам, но для Латвии, где обслуживание долга уже становится заметной статьёй расходов, динамика тревожная.

Особое внимание Минфин обращает на так называемое «фискальное пространство» — средства, которые могут быть направлены на новые инициативы, не нарушая правила бюджетной дисциплины. В 2026 году оно будет символическим, всего 39,7 млн евро, а начиная с 2027 года уйдёт в глубокий минус. Это означает, что в течение трёх лет любые новые расходы возможны только за счёт урезания других программ.

Макроэкономическая среда также не добавляет оптимизма. Прогноз роста ВВП остаётся умеренным: 2,1% в 2026 году и около 2,2% в последующие годы. Инфляция в 2025 году ожидается на уровне 3,5% — выше прежних оценок, из-за подорожания продуктов питания и тарифов на тепло. Лишь в 2026 году она должна снизиться до 2,3%. Среди главных рисков — возможные торговые войны и геополитическая напряжённость в регионе, которые способны ударить по экспортным рынкам Латвии.

Фактически Минфин признаёт: латвийская бюджетная политика в среднесрочной перспективе становится всё менее гибкой. Приоритеты уже определены: оборона и стратегическая инфраструктура. Все остальные сферы — от здравоохранения и образования до социальной защиты — будут вынуждены бороться за финансирование в условиях отрицательной «фискальной подушки».

Для правительства это означает необходимость принимать непопулярные решения: либо искать новые источники доходов, включая налоговые изменения, либо сокращать расходы в неприоритетных сферах.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать