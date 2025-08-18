Оборона и Rail Baltica пробьют допустимый уровень дефицита госбюджета в 2026 году — минфин встревожен

Главные причины роста дефицита — увеличение оборонных расходов и масштабные обязательства по строительству Rail Baltica. На оборону в ближайшие годы планируется тратить 4–5% ВВ.

Доходы и расходы государства всё больше расходятся. В 2026 году Минфин прогнозирует поступления в размере 19,1 млрд евро, тогда как расходы достигнут 20,5 млрд евро. Разрыв будет только расти: государственный долг увеличится с 48,9% ВВП в конце 2025 года до 56,4% в 2029 году. Это ещё не критические уровни по европейским меркам, но для Латвии, где обслуживание долга уже становится заметной статьёй расходов, динамика тревожная.

Особое внимание Минфин обращает на так называемое «фискальное пространство» — средства, которые могут быть направлены на новые инициативы, не нарушая правила бюджетной дисциплины. В 2026 году оно будет символическим, всего 39,7 млн евро, а начиная с 2027 года уйдёт в глубокий минус. Это означает, что в течение трёх лет любые новые расходы возможны только за счёт урезания других программ.

Макроэкономическая среда также не добавляет оптимизма. Прогноз роста ВВП остаётся умеренным: 2,1% в 2026 году и около 2,2% в последующие годы. Инфляция в 2025 году ожидается на уровне 3,5% — выше прежних оценок, из-за подорожания продуктов питания и тарифов на тепло. Лишь в 2026 году она должна снизиться до 2,3%. Среди главных рисков — возможные торговые войны и геополитическая напряжённость в регионе, которые способны ударить по экспортным рынкам Латвии.

Фактически Минфин признаёт: латвийская бюджетная политика в среднесрочной перспективе становится всё менее гибкой. Приоритеты уже определены: оборона и стратегическая инфраструктура. Все остальные сферы — от здравоохранения и образования до социальной защиты — будут вынуждены бороться за финансирование в условиях отрицательной «фискальной подушки».

Для правительства это означает необходимость принимать непопулярные решения: либо искать новые источники доходов, включая налоговые изменения, либо сокращать расходы в неприоритетных сферах.